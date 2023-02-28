Fenerbahçe taraftarına şok! O maça girişlerine izin çıkmadı: Kulüpten flaş açıklama!







FENERBAHÇE TARAFTARI O MAÇA GİREMEYECEK







Spor Toto Süper Lig heyecanı 24. haftayla devam ederken oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili karar gündeme bomba gibi düştü. Peki Fenerbahçe taraftarına bilet satışı neden durduruldu? Tüm detaylar haberimizde.4 Mart tarihinde saat 19.00'da oynanması beklenen Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşması taraftarlar tarafından heyecanla beklenirken İl Güvenlik Kurulu tarafından yapılan toplantı sonrasında Fenerbahçe taraftarının maça giremeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe taraftarına bilet satışı durduruldu. Fenerbahçe taraftarı verilen kararı şok ile karşılarken Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından konu ile ilgili bu durumun kabul edilemez olduğu yönünde bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe taraftarı için verilen bu kararın deprem bölgesi için yapılan destek maçlarında yapılan sloganlar olduğu tahmin ediliyor.Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 'Takımımızın 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe, Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür. Birleştirici bütünleştirici olunması beklenirken, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.'