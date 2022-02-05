SPOR
05 Şubat 2022 - 23:08

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa protestosu

Fenerbahçeli taraftarlar Başakşehir müsabakasının 60. dakikasında , Başkan Ali Koç’u istifaya davet etti.

SPOR
05 Şubat 2022 - 23:08
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa protestosu
Bu akşam gerçekleşen Fenerbahçe ile Başakşehir maçı esnasında mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden taraftarlar Ali koç için istifa sloganları atmaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki göstererek, tribünlerden, ‘Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor' tezahüratlarında bulundu. Hareketli dakikaların yaşandığı maçta taraftarlar Fenerbahçe’nin bu sezon gidişatına isyan ettiler.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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