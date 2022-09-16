Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-2 berabere kaldıkları Rennes mücadelesini değerlendirdi













Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Yedikleri iki golde savunma hatası olduğunu düşünmüyorum. Rennes'in ön bölgedeki oyuncuları çok süratli. 28 Milyon, 25 Milyon Euro gibi hücuma harcama yaptılar. Bizim savunmamız da yenilmez değil, rakipler kalitelerini ortaya koyuyorlar. Bunu yaptıkları zaman haklarını vermemiz gerekiyor. Bunun bireysel hata olduğunu düşünmüyorum. O anlar rakibimizin iyi oynadığı anlardı ve pozisyonlar ürettiler. Adil bir sonuç olduğuna inanıyorum ancak Fenerbahçe için daha başarılı bir sonuç çünkü Rennes 2-0 öndeydi. 2-0 gerideyken takımım toparlanmayı başardı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. 2 günün ardından oynayacağımız lig maçı var. O maça kadar toparlanacak süremiz yok, 1 idman yapma imkanımız olacak" ifadelerine yer verdi. Teknik Direktör Jesus, "Elimdeki bütün oyunculara inanıyorum. Bunu söyleyip her maç aynı oyuncuları oynatsaydım bunu onlara göstermiş olmazdım. Oyuncularım onlara inandığımı görüyorlar. Kalitemiz kim oynarsa oynasın düşmüyor. 11'de değişiklikler yaparken pazar günü oynayacağımız lig maçını da düşündük. 2 maç peş peşe aynı 11 ile oynayamayız. Pazar günü başka oyuncularla oynayacağız. Bu şekilde kadrodaki tüm oyuncular mutlu oluyor" dedi.Jorge Jesus, "Majer'in golünde topu engellemek için kaleye doğru hamle yapan Juan Peres, direğe çarptı. Tecrübeli futbolcu, pozisyonun ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi, kırık olup olmadığını şimdi bilemeyiz ancak görüdüğü gibi sakatlandı. Şu an hala hastanede ancak durumuna baktığımızda bir kırık yok gibi. Tabii bu kesin bilgi değil. Yaşadığı olayda hepimiz korktuk. Buradan harika bir sonuçla ayrılıyoruz. Türkiye ligi çok zor ve kaliteli bir lig. Orada en güçlü halimizde olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik etmekten yorulmayacağım. Kalplerini, ruhlarını ve karakterlerini sahaya koydular." ifadesini kullandıRennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe karşısında bu akşam çok zorlandıklarını söyledi. Fenerbahçe ile kendi sahasında 2-2 berabere kalan Rennes'in teknik patronu Bruno Genesio, çok güzel bir rakibe karşı oynadıklarını ve çok zorlandıklarını bilgisini verdi. Taraftarların gösterdiği ilgi sonucu maçın çok harika bir ortamda oynandığını belirten Rennes Teknik direktörü Genesio, "Bu akşam çok güzel bir rakibe karşı oynadık ve çok zorlandık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama sonucu pahalı ödemiş olduk. Başarılı ve kaliteli oyunculara sahip bir ekipti. Maçın havası çok yoğundu. Taraftarların gösterdiği büyük sevgi ortamından çok memnunum." dedi.Bir soru üzerine Genesio, genç oyunculara yer vermesinin oyunun sonucu etkilemediğini belirtti ve "Oyuncularım elinden geleni gösterdiler, sahada oynamaya çalıştılar. Kolay kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi ancak Fenerbahçe kendisini daha başarılı gösterdi ve sonuna kadar pes etmediler." diye konuştu. Kırmızı kart gören oyuncu için ise, "Türk oyuncu bizim oyuncuyu tahrik etti, hakem gösterdiği kırmızı kartta haklıydı" dedi.