Fenerbahçe transfer çalışmaları devam ediyor! O iki isimle ilgili çalışmalar hızlandırıldı







Fenerbahçe transfer çalışmaları







Sarı lacivertliler takıma başarılı forvet almak için çalışmalarına devam ediyor. Bazı isimler takımdan çıkarken Luis Muriel ve Sardar Azmoun transfer çalışmaları da sürüyor. Aynı zamanda sarı lacivertlilere gelen 20 milyon Euro'luk teklif yıldız futbolcu tarafından da reddedildi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Spor Toto Süper Lig'in başlamasıyla heyecanlı karşılaşmalar sürerken Fenerbahçe, ilk mağlubiyetini Konyaspor'a karşı yaşadı. Aynı zamanda transfer çalışmaları da hızlanırken yıldız isme gelen 20 milyon Euro'luk teklif reddedildi.Fenerbahçe, forvet almak için çalışmalarında Mauro Icardi ve Maxi Gomez için devam ederken olumlu bir sonuç alınamamıştı. Sonrasında ise gözler Luis Muriel ve Sardar Azmoun'a çevrildi.Sarı lacivertliler kadrolarına iki isimden birini bile olsa almak istiyor. Diğer yandan kadrodan çıkan isimler arasında da Dimitris Pelkas bulunuyordu.