SPOR
01 Eylül 2022 - 13:07

Fenerbahçe transfer çalışmaları devam ediyor! O iki isimle ilgili çalışmalar hızlandırıldı

Yeni sezo için güçlü kadro hedefleyen Fenerbahçe'nin gündeminde başarılı iki isim var. Peki Luis Muriel ve Sardar Azmoun transfer çalışmaları ne durumda? Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
01 Eylül 2022 - 13:07
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fenerbahçe transfer çalışmaları devam ediyor! O iki isimle ilgili çalışmalar hızlandırıldı


Sarı lacivertliler takıma başarılı forvet almak için çalışmalarına devam ediyor. Bazı isimler takımdan çıkarken Luis Muriel ve Sardar Azmoun transfer çalışmaları da sürüyor. Aynı zamanda sarı lacivertlilere gelen 20 milyon Euro'luk teklif yıldız futbolcu tarafından da reddedildi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe transfer çalışmaları

Spor Toto Süper Lig'in başlamasıyla heyecanlı karşılaşmalar sürerken Fenerbahçe, ilk mağlubiyetini Konyaspor'a karşı yaşadı. Aynı zamanda transfer çalışmaları da hızlanırken yıldız isme gelen 20 milyon Euro'luk teklif reddedildi.



Luis Muriel Fenerbahçe

 Fenerbahçe, forvet almak için çalışmalarında Mauro Icardi ve Maxi Gomez için devam ederken olumlu bir sonuç alınamamıştı. Sonrasında ise gözler Luis Muriel ve Sardar Azmoun'a çevrildi.

Sadar Azmoun Fenerbahçe Transferi

 Sarı lacivertliler kadrolarına iki isimden birini bile olsa almak istiyor. Diğer yandan kadrodan çıkan isimler arasında da Dimitris Pelkas bulunuyordu.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ümraniyespor-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!
Ümraniyespor-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...