Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alex Oxlade-Chamberlain adım adım Fenerbahçe'ye geliyor













Fenerbahçe yönetimi bombayı patlamaya çok yakın

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon adeta fırtına gibi esen Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde oynadığı oyunla büyük bir beğeni toplamıştı.Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde sık sık bir araya gelen Fenerbahçe yönetiminin bir süredir bomba bir isimle görüştüğü ortaya çıktı.Liverpool'da bir süredir gözden düşen 29 yaşındaki İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain transferi için Başkan Ali Koç ve ekibinin bir süredir büyük bir uğraş gösterdiği öğrenildi.2017-2018 sezonunda Premier Lig ekibi Arsenal'den Liverpool'a tam tamına 38 Milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain attığı imzayla büyük bir ses getirmişti. Bu sezon Liverpool formasıyla sadece 4 karşılaşmada forma giyebilen Alex Oxlade-Chamberlain'in ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Liverpool'da gözden çıkarılan ve sözleşmesinin bitimine çok kısa bir süre kalan Alex Oxlade-Chamberlain'i uygun bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetiminin görüşmelerinde son aşamaya geldiği öğrenildi.