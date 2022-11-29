Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer kapışması: Ezeli rakipler Brighton oyuncusunun peşinde!













EZELİ RAKİPLER YİNE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Fenerbahçe yönetimi, sezon başından bu yana forma şansı bulamayan İtalya'dan teklif alan Serdar Dursun ile Joao Pedro'nun olası ayrılığı üzerine düğmeye basarak İngiltere yolunu açtı. Yönetim ayrıca, adı son günlerde Galatasaray ile anılan Deniz Undav'ı gündemine aldı. Türk forvet, sezonun başında 7 milyon Euro transfer bedeliyle Premier Lig tarafı Brighton'a transfer olmuştu. Bu güne kadar kendisinden beklenileni çok fazla veremeyen Undav, Premier Lig maçlarında sadece 8 maça çıkabildi ve formayı 94 dakika üzerinde tutabildi.Gösterdiği performansın beklenilenden düşük çıkması nedeniyle Deniz Undav'ın Ocak ayı içerisinde takımdan ayrılacağı söyleniyor. Fenerbahçe'nin ise önümüzdeki günlerde hem 26 yaşındaki forvet ile hem de Brighton kulübü yetkilileri ile resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.Ocak ayında Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, genç futbolcunun transferini de taahhüt etti. Geçici transfer dönemi geldiğinde iki ezeli rakibin yenide karşılacağı söyleniyor. Diğer taraftan Belçikalı 2-3 kulübün de Deniz'le ilgilendiği öğrenilirken transferde belirleyici rolün yıldız oyuncunun takım seçimi olacağı konuşuluyor.