SPOR
15 Aralık 2022 - 16:49

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sory Kaba yarışı! Transferi iki ekipte bitirmek istiyor

İki dev kulübümüz transferde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray Danimarka'da forma giyen golcü oyuncu Sory Kaba'yı kadrosuna katmak istiyor.

SPOR
15 Aralık 2022 - 16:49
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sory Kaba yarışı! Transferi iki ekipte bitirmek istiyor


Spor Toto Süper Lig'de ilk iki sıranın sahibi Fenerbahçe ve Galatasaray transferde de karşı karşıya geldi.

Gomis'in ilerleyen yaşı, Seferovic'in beklentileri karşılayamaması ve Icardi'nin kiralık olması nedeniyle forvet bölgesine takviye yapmak Galatasaray'da listedeki isimler belli oldu.



Listesinde bir çok yıldız forvet adayı barındıran Aslan'da gündeme son gelen isim ise Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'da forma giyen Sory Kaba oldu.

101 maçta 26 gol kaydetti

2019-2020 sezonunda Ligue 1 takımlarından Dijon'dan Midtjylland'a transfer olan Gineli golcü Danimarka temsilcisi ile çıktığı 101 maçta 26 gol attı.

Sory Kaba fb gs transfer

Fenerbahçe'nin de listesinde yer alıyor!

Galatasaray bu transferde ne kadar istekli davransa da Kaba'nın tek taliplisinin Galatasaray olmadığı öğrenildi.

Elinde Joshua King, Enner Valencia, Michy Batshuayi, Joao Pedro, Serdar Dursun gibi forvetler bulunan Fenerbahçe'de devre arasında Serdar Dursun ve Joshua King'in takımdan ayrılmasına sıcak bakılıyor. Bu ikilinin yerine forvet arayışına girişen Fenerbahçe'de gündeme Sory Kaba ismi geldi.

Galatasaray'ın bu transferde çok istekli olduğu, Fenerbahçe'nin ise şartlar oluşması halinde 27 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Sory Kaba'nın dikkat çeken kariyeri

Futbola La Liga ekibi Elche'de başlayan Sory Kaba 3 yıl burada top koşturduktan sonra Fransız ekibi Dijon'a transfer oldu. Bir sezon süren Dijon kariyerinin ardından Midtjylland'a transfer olan forvet oyuncusu, bir sezon kiralık olarak OH Leuven forması da giydi. Kariyerinde 205 maça çıkan Sory Kaba 62 gol, 15 asist ile oynadı. 26 sarı kart gören Gineli futbolcu, 2 tane de kırmızı kart gördü.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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