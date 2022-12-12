SPOR
12 Aralık 2022 - 09:38

Fenerbahçe ve Galatasaray Rayyan Baniya transferinde karşı karşıya!

Spor Toto Süper Lig'de arayı lider kapatan Fenerbahçe ile onun en yakın takipçisi Galatasaray transferde yarış haline girdiler. Fatih Karagümrük'ün yıldızı için kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor.

SPOR
12 Aralık 2022 - 09:38
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Fenerbahçe ve Galatasaray Rayyan Baniya transferinde karşı karşıya!


Stoper hattına yerli takviyesi yapmak isteyen Süper Lig'in iki dev ekibi bir başka Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen Rayyan Baniya'yı gündemlerine aldılar. Türk stoperin peşinde, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Avrupa kulüplerininde olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

Son haftalarda yıldızı parladı!

Bu sezon Süper Lig'de Andrea Pirlo önderliğinde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Fatih Karagümrük'te Rayyan Baniya'nın son haftalardaki hücuma katkısı göze çarptı.



Rayyan Baniya transfer

Fatih Karagümrük'ün Dünya Kupası arası öncesi oynadığı son Gaziantep FK maçında durum 2-0 iken takımı adına 32. ve 52. dakikada sahneye çıkan Rayyan Baniya durumu 2-2'ye getirmişti.

Roma ve Torino'da devrede!

Fenerbahçe ve Galatasaray dışında talipleri olduğu bilinen oyuncunun talipleri ise ortaya çıktı. Serie A ekipleri Roma ve Torino genç oyuncu için devreye girdi.

Baniya, Fatih Karagümrük dönemi öncesinde İtalya'da Modena, Verona, Renate ve Mantova kadrolarında yer almıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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