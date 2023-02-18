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18 Şubat 2023 - 01:51

Fenerbahçe ve Miguel Crespo arasında kılıçlar çekildi! Öyle bir ücret istedi ki 'Takımı da üstüne yapalım'

Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle kadrosunu güçlendirmenin yanı sıra, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu oyunculardan biri de takımın başarılı futbolcularından Miguel Crespo. Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenileme görüşmeleri yaparken, Crespo'nun talebi karşısında şaşkına döndü.

SPOR
18 Şubat 2023 - 01:51
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Fenerbahçe ve Miguel Crespo arasında kılıçlar çekildi! Öyle bir ücret istedi ki 'Takımı da üstüne yapalım'

Crespo, sağlam savunma becerilerinin yanı sıra hücumda da etkili bir performans sergiliyor. Bu nedenle, Fenerbahçe'nin onu takımda tutmak istemesi oldukça anlaşılabilir bir tercih. Ayrıca, genç oyuncunun maaş talebinin yüksek olması da, kulübün onun yeteneğine duyduğu güvenin bir göstergesi.



Miguel Crespo, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Oyuncunun performansı, taraftarlar tarafından da takdirle karşılandı ve ona olan desteği her geçen gün arttı. Crespo'nun takımda kalması, Fenerbahçe'nin geleceği için önemli bir adım olacak. Kulüp, genç yeteneklerin takımda kalmasını sağlayarak, hem kısa vadede hem de uzun vadede başarılı olmak için stratejik bir plan izliyor.

miguel crespo



Fenerbahçe'nin Crespo'yu takımda tutmak için gösterdiği çaba, kulübün genç yeteneklere verdiği önemin bir göstergesi. Takımın bu tür yatırımları, gelecekte daha güçlü bir takım oluşturma konusunda önemli bir rol oynayacak. Miguel Crespo'nun takımda kalması durumunda, Fenerbahçe'nin savunma hattında etkili bir güç oluşturması bekleniyor. Kulüp, gelecekteki başarıları için genç yeteneklerin desteğini alarak, daha güçlü bir kadroya sahip olma hedefinde kararlı adımlar atıyor.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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