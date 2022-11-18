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18 Kasım 2022 - 12:03

Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maç takvimi

Hazırlık maçları için heyecan dorukta. Milli araya girmesi ile birlikte Fenerbahçe toplam 2 hazırlık maçı ile ekranlarda yer alacak. Fenerbahçe hazırlık maçı tarihleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe hazırlık maçı tarihleri…

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18 Kasım 2022 - 12:03
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Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maç takvimi


Milli araya girilirken Fenerbahçe 2 hazırlık maça ile ekranlara gelecek. Fenerbahçe'de oynanacak olan hazırlık maçlarının tarihleri merak ediliyor. Villarreal ve Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe hazırlık maçı tarihleri...

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Milli arada oynanacak olan hazırlık maçları kapsamında Fenerbahçe 2 hazırlık maçı gerçekleştirecek. Bu kapsamda oynanacak olan ilk hazırlık maçı 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 18.00'de İspanya ekibi Rayo Vallecano ile olacak. Oynanacak olan ikinci maç ise 3 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 17.00'de İspanya ekibi Villarreal ile olacak. Bu kapsamda Galatasaray maç listesi şu şekildedir:



Fenerbahçe - Rayo Vallecano / 30 Kasım Çarşamba

Fenerbahçe - Villarreal / 3 Aralık Cumartesi

fenerbahçe hazırlık maçı

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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