Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Konstantinos Koulierakis için harekete geçtiler













Ara transfer döneminde stoper hattına birden fazla takviye yapmayı düşünen Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim belli oldu. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı lider kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Jorge Jesus'un yönetime ilettiği rapor doğrultusunda harekete geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar stoper arayışına girişti.Yerli hamlesi olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağlamak üzere olan Fenerbahçe sadece Samet hamlesi yetinmeyi düşünmüyor. Samet Akaydın'ın yanına bir stoper daha almayı düşünen Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim ortaya çıktı.Fenerbahçe'nin, Yunanistan Ligi'nde mücadele eden PAOK takımının 19'luk genç stoperi Konstantinos Koulierakis için fiyat sorduğu öğrenildi. PAOK'un ise Fenerbahçe'nin bu hamlesine karşılık cevabı 10 Milyon Euro şeklinde oldu. Oyuncu için 4 Milyon Euro bütçe ayıran Fenerbahçe'nin bu transfer için girişimleri sıklaştırması bekleniyor. PAOK'ta bu sezon 11 maçta görev alan Konstantinos Koulierakis toplam 906 dakika sahada kaldı. Yunan kulübü ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç stoperin güncel değeri 1 Milyon 500 Bin Euro olarak gösteriliyor.