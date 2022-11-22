Fenerbahçe'ye Alman stoper geliyor! Köln forması giyen Timo Hübers için görüşmeler başladı













Başkan Ali Koç transfer için görüşüyor

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de tüm gözler Ocak ayında yapılacak olan transferlere çevrildi.Portekizli teknik adam Jesus ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç, tecrübeli çalıştırıcının ısrarla stoper transferi istemesi üzerine harekete koyuldu.Jesus ve kurmaylarının yaptıkları araştırmalar sonucunda stoper transferi için listeye aldıkları isimlerden birinin Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen 26 yaşındaki Timo Hübers olduğu ortaya çıktı.Hannover'den sezon başında bonservis ücreti ödenmeden Köln'e transfer olan başarılı stoper için Fenerbahçe yönetimi şimdiden nabız yoklamaya başladı. Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde transferde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi. Timo bu sezon Köln formasıyla toplamda 20 karşılaşmada forma giyerken, savunmada gösterdiği iyi performansın yanı sıra bir de gol atma başaarısını göstermişti.