Fenerbahçe'ye Alman stoper geliyor! Köln forması giyen Timo Hübers için görüşmeler başladı

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de tüm gözler Ocak ayında yapılacak olan transferlere çevrildi.
Portekizli teknik adam Jesus ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç, tecrübeli çalıştırıcının ısrarla stoper transferi istemesi üzerine harekete koyuldu.
Jesus ve kurmaylarının yaptıkları araştırmalar sonucunda stoper transferi için listeye aldıkları isimlerden birinin Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen 26 yaşındaki Timo Hübers olduğu ortaya çıktı.