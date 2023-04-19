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19 Nisan 2023 - 23:25

Fenerbahçe'ye Başakşehir karşısında şans son 5 dakikada güldü: Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

Süper Lig'in 30. hafta maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, maçın bitmesine son 5 dakika kala rakibini Joao Pedro'nun golleriyle 'i 2-1 yendi.

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19 Nisan 2023 - 23:25
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Fenerbahçe'ye Başakşehir karşısında şans son 5 dakikada güldü: Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
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Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı Başakşehir'in maçın 30. dakikasında Danijel Aleksic'in attığı golüyle 1-0 önde tamamladı. Turuncu-lacivertli takımda Ahmed Touba, ilk olarak 67. dakikada daha sonra da 70. dakikada gördüğü 2 sarı kart sonrası kırmızı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.

Başakşehir 1-2 Fenerbahçe



Fenerbahçe, ikinci yarının başlarında 10 kişi kalan rakibini sıkıştırmaya başladı. Üst üste ataklar yapan Fenerbahçe, ikinci yarının ilk dakikalarında sahadaki takıma dahil olan Joao Pedro'nun 88. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.

İKİNCİ YARIDA FENERBAHÇE ATAĞA GEÇTİ

Maçın uzatmalara gittiği dakikalar da yeniden atağa geçen sarı lacivertlilerde devreye yine Joao Pedro girdi ve rakibinin kalesine bir gol daha kaydetti.

Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

Maçın bitmesine dakikalar kala, 1-0 yenik olarak götürdüğü karşılaşmayı 2-1'e getiren Fenerbahçe, deplasmanda 3 puan ile ayrıldı.

Ev sahibi takımın başarılı oyuncularından Ömer Ali Şahiner, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yani 90+7'de sarı kart ardından da kırmızı kart görerek oyundan ayrıldı.

Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

Sonuç olarak Fenerbahçe, üst üste üçüncü galibiyeti aldı ve 63 puana ulaştı ve lider Galatasaray ise 69 puanla liderliğini devam ettiriyor. Üç maçın ardından kazanmak için çaresiz kalan Başakşehir sadece 45 puan almayı başardı.

Süper Lig'in 31. hafta maçlarında Fenerbahçe ile İstanbulspor, Başakşehir ise Giresunspor ile karşılaşacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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