Fenerbahçe’ye Beşiktaş derbisi öncesi Valencia şoku







Enner'den gelen kötü haber moralleri bozdu







Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz gün Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Valencia’nın 2 gol attığı müsabakada sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe’de Alanyaspor maçının son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle seke seke maçı tamamlayan golcü oyuncu Valencia’nın durumu kulüp adına büyük bir endişe yaratmıştı.Sarı lacivertli taraftarlar Enner Valencia’nın sakatlık durumunun ciddi olup olmadığı konusunda büyük bir endişe yaşanırken, kötü haber geldi.Çekilen MR sonuçlarının ardından Ekvadorlu golcünün Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle diz travmasına bağlı olarak iç menisküs yaralanması yaşadığı ortaya çıktı. Valencia’nın yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan en az 3-4 hafta uzak kalacağı iddia edildi. Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig’de oynanacak olan Beşiktaş derbisinde, Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Enner Valencia’nın forma giyemeyecek olmasına kesin gözüyle bakılıyor.