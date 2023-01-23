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23 Ocak 2023 - 13:13

Fenerbahçe'ye Enner Valencia piyangosu! Al Hilal Valencia için kesenin ağzını açtı

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Ekvador formasıyla sergilediği performansla büyük bir beğeni toplamayı başaran Enner Valencia için Suudi Arabistan’dan talip çıktı. Al Hilal, Enner Valencia için bir servet ödemeye hazır.

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23 Ocak 2023 - 13:13
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Fenerbahçe’ye Enner Valencia piyangosu! Al Hilal Valencia için kesenin ağzını açtı


Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Teknik Direktör Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe yoluna emin adımlarla devam ediyor.  

Sezon başından bu yana Fenerbahçe’de oldukça etkili bir performans sergilemeyi başaran Enner Valencia aynı zamanda ülkesi Ekvador ile Katar’da oynanan Dünya Kupası’nda da etkileyici bir performans sergilemişti.

Araplar transferi çok istiyor!



Enner Valencia’nın performansına hayran kalan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in tecrübeli golcünün transferinde oldukça ısrarcı olduğu ortaya çıktı. Ara transfer döneminde Valencia’yı kadrosuna katmayı çok isteyen Arap ekibinin 4 Milyon Euro’luk bir teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

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Bu sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia’nın ara transfer dönemindeki satışından kazanç sağlamayı hedefleyen sarı lacivertli yönetim transfere sıcak bakarken, son kararın Portekizli teknik adam Jorge Jesus tarafından verileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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