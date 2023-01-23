Fenerbahçe’ye Enner Valencia piyangosu! Al Hilal Valencia için kesenin ağzını açtı







Araplar transferi çok istiyor!







Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Teknik Direktör Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sezon başından bu yana Fenerbahçe’de oldukça etkili bir performans sergilemeyi başaran Enner Valencia aynı zamanda ülkesi Ekvador ile Katar’da oynanan Dünya Kupası’nda da etkileyici bir performans sergilemişti.Enner Valencia’nın performansına hayran kalan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in tecrübeli golcünün transferinde oldukça ısrarcı olduğu ortaya çıktı. Ara transfer döneminde Valencia’yı kadrosuna katmayı çok isteyen Arap ekibinin 4 Milyon Euro’luk bir teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.Bu sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia’nın ara transfer dönemindeki satışından kazanç sağlamayı hedefleyen sarı lacivertli yönetim transfere sıcak bakarken, son kararın Portekizli teknik adam Jorge Jesus tarafından verileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.