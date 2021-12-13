Fenerbahçe'ye, Gaziantep deplasmanında 3-2'lik soğuk duş!

Süper Lig'in 16. hafta maçları Gaziantep FK ve Fenerbahçe arasında oynana maçla sona erdi.
Deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Trabzonspor'un Antalyaspor'a mağlup olduğu fırsatı değerlendiremedi ve sahadan 3-2 mağlup olarak ayrıldı.
Etkili ataklarla başlayan mücadelede ev sahibi takımın gollerini Joao (2) ve Maxim kaydederken Fenerbahçe'nin gollerini ise Mesut Özil ve Miha Zajc attı. Karşılaşmanın sonunda sarı-lacivertli ekip 27 puanla Süper Lig'in 5. sırasında kalırken Gaziantep FK ise puanını 21'e yükseltti ve aldığı bu puanla birlikte 13. sıraya yerleşti.
Deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Trabzonspor'un Antalyaspor'a mağlup olduğu fırsatı değerlendiremedi ve sahadan 3-2 mağlup olarak ayrıldı.
Etkili ataklarla başlayan mücadelede ev sahibi takımın gollerini Joao (2) ve Maxim kaydederken Fenerbahçe'nin gollerini ise Mesut Özil ve Miha Zajc attı. Karşılaşmanın sonunda sarı-lacivertli ekip 27 puanla Süper Lig'in 5. sırasında kalırken Gaziantep FK ise puanını 21'e yükseltti ve aldığı bu puanla birlikte 13. sıraya yerleşti.