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16 Aralık 2022 - 11:15

Fenerbahçe'ye Güney Koreli forvet iddiası! Cho Gue-sung için görüşmeler başlıyor

Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Güney Koreli golcü oyuncu Fenerbahçe'nin radarına takıldı. Sarı lacivertli yönetim transferi çok istiyor.

SPOR
16 Aralık 2022 - 11:15
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Fenerbahçe'ye Güney Koreli forvet iddiası! Cho Gue-sung için görüşmeler başlıyor


Fenerbahçe'de, ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe yönetiminden en az bir forvet isteyen Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda harekete geçildi.

2022 Dünya Kupası'nı da yakından takip eden Fenerbahçe yönetimi, Güney Kore Milli Takımı ile Son 16 Turu oynama şansı bulan Cho Gue-sung'u gözüne kestirdi.



Dünya Kupası'nda oynadığı dört maçta attığı dört golle Avrupa kulüplerini peşine takan 24 yaşındaki forvet oyuncusu için Fenerbahçe ve Celtic yarışırken Güney Kore basınından transferde ortalığı kızıştıracak iddia ortaya atıldı.

Cho Gue-sung fb transfer iddiası

Cho Gue-sung'un formasını giydiği Jeobnuk'un, Sportif Direktörü Park Ji-sung'un 2005-2012 yılları arasında formasını giydiği Manchester United ile temasa geçerek transfer etmeleri yönünde öneride bulunduğu iddia edildi.

Gimcheon'da gol kralı oldu!

Cho Gue-sung, kariyerinin büyük bölümünü Gimcheon'da geçirdi. 17 golle ligde Joo Min-kyu ile birlikte gol kralı oldu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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