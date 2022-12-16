Fenerbahçe'ye Güney Koreli forvet iddiası! Cho Gue-sung için görüşmeler başlıyor













Gimcheon'da gol kralı oldu!

Fenerbahçe'de, ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe yönetiminden en az bir forvet isteyen Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda harekete geçildi. 2022 Dünya Kupası'nı da yakından takip eden Fenerbahçe yönetimi, Güney Kore Milli Takımı ile Son 16 Turu oynama şansı bulan Cho Gue-sung'u gözüne kestirdi.Dünya Kupası'nda oynadığı dört maçta attığı dört golle Avrupa kulüplerini peşine takan 24 yaşındaki forvet oyuncusu için Fenerbahçe ve Celtic yarışırken Güney Kore basınından transferde ortalığı kızıştıracak iddia ortaya atıldı.Cho Gue-sung'un formasını giydiği Jeobnuk'un, Sportif Direktörü Park Ji-sung'un 2005-2012 yılları arasında formasını giydiği Manchester United ile temasa geçerek transfer etmeleri yönünde öneride bulunduğu iddia edildi.Cho Gue-sung, kariyerinin büyük bölümünü Gimcheon'da geçirdi. 17 golle ligde Joo Min-kyu ile birlikte gol kralı oldu.