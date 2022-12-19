Fenerbahçe'ye Hollanda'dan piyango! Sarı Lacivertliler, yeni Ferdi Kadıoğlu'nu aynı coğrafyadan buldu...













Başkan Ali Koç'un göreve geldiği dönem ilk yapılan transferlerden biri Ferdi Kadıoğlu'ydu. Genç futbolcu, o dönemlerde saçtığı ışık ve gelecek vadeden bir oyuncu konumundayken son yıllarda genç yetenek kimliğini üstünden yırtıp atmış ve takımın vazgeçilmezlerinden olmuştu. Sahanın birçok yerinde görev alabilen Ferdi, takımdaki birçok deliği kapatıyor. Milli takım tercihini de Türkiye'den yana kullanan futbolcu, ilerleyen dönemlerde yabancı kuralının devreye girmesiyle beraber daha da kıymete binecek.Fenerbahçe, tıpkı Ferdi gibi yeni jokerini yine Hollanda'da buldu. Az Alkmar forması giyen Yusuf Barasi Sarı Lacivertlilerin radarına girdi. Bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 12 maçta forma şansı bulan oyuncu, hücum bölgesinin her yerinde oynuyor. Geçtiğimiz sene Ferdi Kadıoğlu gibi milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. Fenerbahçe'nin planı oyuncuyla 5 yıllık bir sözleşmek imzalamak.