Fenerbahçe’ye Michy Batshuayi’den kötü haber geldi













Yürekleri ağızlara getirmişti

UEFA Avrupa Ligi’nde geçtiğimiz gün Sevilla ile oynanan karşılaşmada Fenerbahçeli Michy Batshuayi geçirdiği sakatlıkla taraftarları endişelendirmişti.Belçikalı golcü oyuncunun Sevilla maçında geçirdiği sakatlığın boyutu merakla beklenirken, oyuncunun bugün çekilen MR’ının ardından sakatlık durumu netleşti.Fenerbahçe’de Sevilla maçının 16. Dakikasında gözyaşlarıyla sahayı terk eden Michy Batshuayi’nin ağır bir kas sakatlığı yaşadığı ortaya çıktı. Golcü oyuncunun sahalara geri dönüş tarihinin ise en az 3-4 hafta olması ön görülüyor. Sarı lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 25 maça çıkan Batshuayi bu müsabakalarda 15 gollük katkı sağlayarak dikkatleri çekmişti.