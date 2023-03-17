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17 Mart 2023 - 16:48

Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi'den kötü haber geldi

Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sakatlık geçiren Fenerbahçeli yıldız Michy Batshuayi’den kötü haber geldi. Yıldız isim formasına hasret kalacak.

SPOR
17 Mart 2023 - 16:48
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Fenerbahçe’ye Michy Batshuayi’den kötü haber geldi
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UEFA Avrupa Ligi’nde geçtiğimiz gün Sevilla ile oynanan karşılaşmada Fenerbahçeli Michy Batshuayi geçirdiği sakatlıkla taraftarları endişelendirmişti.

Belçikalı golcü oyuncunun Sevilla maçında geçirdiği sakatlığın boyutu merakla beklenirken, oyuncunun bugün çekilen MR’ının ardından sakatlık durumu netleşti.



batshuayi fenerbahçe

Yürekleri ağızlara getirmişti

Fenerbahçe’de Sevilla maçının 16. Dakikasında gözyaşlarıyla sahayı terk eden Michy Batshuayi’nin ağır bir kas sakatlığı yaşadığı ortaya çıktı.

Golcü oyuncunun sahalara geri dönüş tarihinin ise en az 3-4 hafta olması ön görülüyor.

Sarı lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 25 maça çıkan Batshuayi bu müsabakalarda 15 gollük katkı sağlayarak dikkatleri çekmişti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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