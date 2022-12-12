Fenerbahçe'ye Samet Akaydın transferinde Vincenzo Montella engeli













Transferde İtalyan hoca engel oldu

Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip transfer için harekete geçerken, Teknik Direktör Jorge Jesus'un önerisi üzerine stoper transferi için harekete geçti.Jorge Jesus ve Ali Koç arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın'ın transferi için görüşmeler başlamıştı. Bir süredir Adana ekibinin Başkanı Murat Sancak ile görüşme halinde olan sarı lacivertli kulüp transferde büyük bir ilerleme kaydetmişti.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yerli stoper konusunda ilgilendikleri bir diğer isim ise Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın olmuştu. Özellikle Fenerbahçe'nin Samet transferi konusunda önemli aşama kaydettiği ifade edilse de Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yaptığı açıklama ile Samet Akaydın konusunda net tavrını ortaya koymuş ve satılmasını istemediğini belirtmişti.