Fenerbahçe'ye Samet Akaydın transferinde Vincenzo Montella engeli

Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip transfer için harekete geçerken, Teknik Direktör Jorge Jesus'un önerisi üzerine stoper transferi için harekete geçti.
Jorge Jesus ve Ali Koç arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın'ın transferi için görüşmeler başlamıştı. Bir süredir Adana ekibinin Başkanı Murat Sancak ile görüşme halinde olan sarı lacivertli kulüp transferde büyük bir ilerleme kaydetmişti.