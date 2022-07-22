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22 Temmuz 2022 - 01:05

Fenerbahçe, yeni golcüsü Joao Pedro'ya kavuştu!

İtalya'nın Cagliari kulübünden Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro'nun kulüp renklerine bağlanması sonrası Pedro'nun gelişi KAP'a bildirildi. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından da başarılı golcünün transferi duyurulurken yapılan açıklamada Galatasaray'a gönderme yapıldı.

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22 Temmuz 2022 - 01:05
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Fenerbahçe, yeni golcüsü Joao Pedro'ya kavuştu!


Fenerbahçe Spor Kulübü, bir süredir peşinde olduğu Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro ile anlaşmaya vardı. Karşılıklı olarak yapılan anlaşma sonucu ise Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirildi. Sarı-lacivertli yönetimin KAP'a bildirdiği açıklamada ise profesyonel alanda futbol oynayan Joao Pedro'nun transferinin detaylarında da mutabık kalındığı ve 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla 3 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe, yeni golcüsü Joao Pedro

4 milyon 680 bin euro bedel ödendi!



İtalya'nın başarılı yakımlarından birisi olan Cagliari Kulübü'nde top koşturan Joao Pedro, sarı-lacivert renklerine bağlandı. Pedro'!nun transferi için de tam 4 milyon 680 bin euro ödeneceği öğrenilirken futbolcunun ilk sezonda ortaya dökeceği performansa bağlı olarak da en fazla 487 bin 500 eorunun bonus bedeli olarak Cagliari'ye ödeneceği de yapılan açıklamanın içeriğinde yer aldı.

Fenerbahçe, yeni golcüsü Joao Pedro

Galatasaray'a uçaklı gönderme

Fenerbahçe'nin de bir süre ilgilendiği fakat Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Abdülkerim Bardakcı'nın transferi sonrasında sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibi tarafından bir gönderme mesajı almıştı.

Sarı-kırmızılılar, Bardakçı için çektikleri transfer videosunda kağıttan uçakla poz veren Bardakçı'nın bu gönderisini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Abdülkerim Bardakcı'ya ithafen "Özel uçak gönderelim" ifadelerine karşılık olarak verilmişti.

Fenerbahçe, yeni golcüsü Joao Pedro

Joao Pedro'nun transferini sağlayan Fenerbahçe ise başarılı oyuncunun takımın renklerine bağlanması sonrası hazırladığı bir videoyu Galatasaray'a gönderme olarak yorumlanmasına neden oldu. Gönderide dünyaca ünlü oyuncu, havalanarak kulüp tesislerine gelen kağıttan bir uçağı ezdiği görülürken, genç oyuncunun kağıttan uçağı ayağıyla ezdikten sonra kulüp binasından içeri girdiği görülüyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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