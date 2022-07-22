Fenerbahçe, yeni golcüsü Joao Pedro'ya kavuştu!







4 milyon 680 bin euro bedel ödendi!







Galatasaray'a uçaklı gönderme



Fenerbahçe Spor Kulübü, bir süredir peşinde olduğu Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro ile anlaşmaya vardı. Karşılıklı olarak yapılan anlaşma sonucu ise Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirildi. Sarı-lacivertli yönetimin KAP'a bildirdiği açıklamada ise profesyonel alanda futbol oynayan Joao Pedro'nun transferinin detaylarında da mutabık kalındığı ve 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla 3 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.İtalya'nın başarılı yakımlarından birisi olan Cagliari Kulübü'nde top koşturan Joao Pedro, sarı-lacivert renklerine bağlandı. Pedro'!nun transferi için de tam 4 milyon 680 bin euro ödeneceği öğrenilirken futbolcunun ilk sezonda ortaya dökeceği performansa bağlı olarak da en fazla 487 bin 500 eorunun bonus bedeli olarak Cagliari'ye ödeneceği de yapılan açıklamanın içeriğinde yer aldı.Fenerbahçe'nin de bir süre ilgilendiği fakat Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Abdülkerim Bardakcı'nın transferi sonrasında sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibi tarafından bir gönderme mesajı almıştı. Sarı-kırmızılılar, Bardakçı için çektikleri transfer videosunda kağıttan uçakla poz veren Bardakçı'nın bu gönderisini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Abdülkerim Bardakcı'ya ithafen "Özel uçak gönderelim" ifadelerine karşılık olarak verilmişti.Joao Pedro'nun transferini sağlayan Fenerbahçe ise başarılı oyuncunun takımın renklerine bağlanması sonrası hazırladığı bir videoyu Galatasaray'a gönderme olarak yorumlanmasına neden oldu. Gönderide dünyaca ünlü oyuncu, havalanarak kulüp tesislerine gelen kağıttan bir uçağı ezdiği görülürken, genç oyuncunun kağıttan uçağı ayağıyla ezdikten sonra kulüp binasından içeri girdiği görülüyor.