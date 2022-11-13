Fenerbahçe yönetimi Adana Demirsporlu yıldız için harekete geçti. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transfer olabilir













Transferde sürpriz yaşanabilir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Jorge Jesus'un son oynanan karşılaşmaların ardından sık sık transfer konusunda vurgu yapması üzerine yönetim harekete geçti. Transfer dönemi öncesinde yönetimden stoper isteyen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kadrosunda özellikle savunma hattında rotasyon konusunda büyük problemler yaşadıklarını belirtiyordu.Adana Demirspor'da son iki sezondur dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı savunma oyuncusu Samet Akaydın ile ilgilenen Fenerbahçe yönetiminin, Jesus'a bu ismi önerdiği öğrenildi. 28 yaşındaki stoper için Adana ekibiyle şimdiden görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi sıkı bir pazarlık yapıyor. Jorge Jesus'un onay verdiği Samet Akaydın transferi için Adana Demirspor ile görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç'un Murat Sancak ile 2 Milyon Euro bonservis ücreti karşılığında anlaşmaya çalıştığı öğrenildi.