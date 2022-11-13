Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Jorge Jesus'un son oynanan karşılaşmaların ardından sık sık transfer konusunda vurgu yapması üzerine yönetim harekete geçti. Transfer dönemi öncesinde yönetimden stoper isteyen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kadrosunda özellikle savunma hattında rotasyon konusunda büyük problemler yaşadıklarını belirtiyordu.
SPOR
13 Kasım 2022 - 21:39
Fenerbahçe yönetimi Adana Demirsporlu yıldız için harekete geçti. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transfer olabilir
Adana Demirspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Samet Akaydın için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi transferde pazarlıklara başladı.
SPOR
13 Kasım 2022 - 21:39
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