SPOR
13 Kasım 2022 - 21:39

Fenerbahçe yönetimi Adana Demirsporlu yıldız için harekete geçti. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transfer olabilir

Adana Demirspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Samet Akaydın için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi transferde pazarlıklara başladı.

SPOR
13 Kasım 2022 - 21:39
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Fenerbahçe yönetimi Adana Demirsporlu yıldız için harekete geçti. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transfer olabilir


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Jorge Jesus'un son oynanan karşılaşmaların ardından sık sık transfer konusunda vurgu yapması üzerine yönetim harekete geçti.

Transfer dönemi öncesinde yönetimden stoper isteyen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kadrosunda özellikle savunma hattında rotasyon konusunda büyük problemler yaşadıklarını belirtiyordu.



samet akaydın adana demirspor

Transferde sürpriz yaşanabilir

Adana Demirspor'da son iki sezondur dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı savunma oyuncusu Samet Akaydın ile ilgilenen Fenerbahçe yönetiminin, Jesus'a bu ismi önerdiği öğrenildi. 28 yaşındaki stoper için Adana ekibiyle şimdiden görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi sıkı bir pazarlık yapıyor.

Jorge Jesus'un onay verdiği Samet Akaydın transferi için Adana Demirspor ile görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç'un Murat Sancak ile 2 Milyon Euro bonservis ücreti karşılığında anlaşmaya çalıştığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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