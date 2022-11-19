Fenerbahçe yönetimi Altay Bayındır için kararını verdi! Genç kalecinin sözleşmesi yenilenecek













Altay Bayındır için Jorge Jesus kararını verdi

Haftalardır sarı lacivertli kulüpte sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin akıbeti merakla beklenen Altay Bayındır'ın bu süreçte inişli çıkışlı bir form grafiği sergilemiş olması taraftarları adeta ikiye bölmüştü.Teknik Direktör Jorge Jesus'un sık sık forma şansı verdiği ve antrenmanlarda da bir hayli üstünde durduğu Altay Bayındır'a güveninin oldukça yüksek olduğu öğrenildiBu sezon sarı lacivertli formayla toplamda tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada süre alan Altay Bayındır bu maçların 11'inde kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Fenerbahçe yönetimi Altay Bayındır'ın sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi için kararı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a bırakırken, tecrübeli çalıştırıcının Altay Bayındır'ın sözleşmesinin uzatılması için yönetime bir talepte bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.