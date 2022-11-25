SPOR
25 Kasım 2022 - 20:27

Fenerbahçe yönetimi bir kez daha İsviçreli yıldız için harekete geçti! Xherdan Shaqiri için Fenerbahçe teklifte bulunacak

Fenerbahçe'nın transferde eski aşkı yeniden alevlendi. Sarı lacivertli yönetimin 31 yaşındaki Xherdan Shaqiri'yi transfer etmek için bir kez daha harekete geçtiği öğrenildi.

SPOR
25 Kasım 2022 - 20:27
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Fenerbahçe yönetimi bir kez daha İsviçreli yıldız için harekete geçti! Xherdan Shaqiri için Fenerbahçe teklifte bulunacak


Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlaması planlanan transfer dönemi öncesinde sarı lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe yönetimi ara transfer döneminde kadrosundan bazı isimlerle yollarını ayırmayı planladığı öğrenilirken, aynı zamanda takviyelerin de yapılması bekleniyor.

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Geçtiğimiz yıllarda da İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri'ye talip olan Fenerbahçe'nin bu ara transfer döneminde de yıldız ismi kadrosuna katabilmek adına yeniden bir teklifte bulunacağı öğrenildi.

Xherdan Shaqiri chicago

ABD'de MLS ekiplerinden Chicago Fire forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli yıldızın Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, sarı lacivertli ekibin de transfer için çok istekli olduğu biliniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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