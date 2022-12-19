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19 Aralık 2022 - 12:17

Fenerbahçe Yusuf Barasi'nin transferi için harekete geçti

Transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme alındı. Hollanda'da forma giyen genç isim Yusuf Barasi için girişimler başladı.

SPOR
19 Aralık 2022 - 12:17
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Fenerbahçe Yusuf Barasi'nin transferi için harekete geçti


2018 yılında Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu için flaş gelişmeler yaşanıyor.

İlk geldiği sezon teknik ekibin gözüne girmeyen ancak son iki sezonda kendisini toparlayan Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine taktı.



Oyuncu için daha şimdiden birçok teklif alan Fenerbahçe Yönetimi, bu sezon şampiyonluğun kazanılmasının ardından oyuncuya izin verileceği iddiaları ortaya çıktı.

Fenerbahçe yeni Ferdi'sini Hollanda'da buldu!

Ferdi Kadıoğlu'nu sezon sonunda satmaya hazırlanan Fenerbahçe Yönetimi, şimdiden genç futbolcunun alternatifini belirledi.

yusuf barasi transfer

Ferdi transferinde olduğu gibi yine rotasını Hollanda'ya çeviren Fenerbahçe, gündemine AZ Alkmaar forması giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Yusuf Barasi'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe teknik ekibinin "mutlaka alınmalı" raporu verdiği genç oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi'nin sonraki satıştan pay maddesi gibi maddeler ekleterek, 1 Milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Yusuf Barasi'nin kariyeri

AZ Alkmaar'ın U19 Takımı'nda futbola başlayan forvet ve kanatlarda oynayabilen genç futbolcu Jong Alkmaar forması da giydi. Oyuncu geçen sezon gösterdiği performans ile AZ Alkmaar'ın A Takımı'na yükselme başarısı gösterdi. Kariyerinde 82 maça çıkan Yusuf Barasi 21 gol, 5 asist kaydetti. Oynadığı maçlarda 4 sarı kart gören Yusuf Barasi, 1 kez de kırmızı kart gördü.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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