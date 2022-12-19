Fenerbahçe Yusuf Barasi'nin transferi için harekete geçti













Fenerbahçe yeni Ferdi'sini Hollanda'da buldu!

Yusuf Barasi'nin kariyeri

2018 yılında Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu için flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk geldiği sezon teknik ekibin gözüne girmeyen ancak son iki sezonda kendisini toparlayan Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine taktı.Oyuncu için daha şimdiden birçok teklif alan Fenerbahçe Yönetimi, bu sezon şampiyonluğun kazanılmasının ardından oyuncuya izin verileceği iddiaları ortaya çıktı.Ferdi Kadıoğlu'nu sezon sonunda satmaya hazırlanan Fenerbahçe Yönetimi, şimdiden genç futbolcunun alternatifini belirledi.Ferdi transferinde olduğu gibi yine rotasını Hollanda'ya çeviren Fenerbahçe, gündemine AZ Alkmaar forması giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Yusuf Barasi'yi gündemine aldı. Fenerbahçe teknik ekibinin "mutlaka alınmalı" raporu verdiği genç oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi'nin sonraki satıştan pay maddesi gibi maddeler ekleterek, 1 Milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.AZ Alkmaar'ın U19 Takımı'nda futbola başlayan forvet ve kanatlarda oynayabilen genç futbolcu Jong Alkmaar forması da giydi. Oyuncu geçen sezon gösterdiği performans ile AZ Alkmaar'ın A Takımı'na yükselme başarısı gösterdi. Kariyerinde 82 maça çıkan Yusuf Barasi 21 gol, 5 asist kaydetti. Oynadığı maçlarda 4 sarı kart gören Yusuf Barasi, 1 kez de kırmızı kart gördü.