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23 Aralık 2021 - 00:05

Fenerbahçe zorlu Fatih Karagümrük deplasmanını geçemedi!

Süper Lig'in 18'inci hafta maçı için Fatih Karagümrük deplasmanına giden Fenerbahçe, Vitor Pereira'sız olarak çıktığı ilk maçta 1-1 berabere kaldı. Son 55 dakika 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'e yenik halde ilerlerken penaltı ile beraberlik sağlayan Fenerbahçe İstanbul'a üzgün döndü.

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23 Aralık 2021 - 00:05
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Fenerbahçe zorlu Fatih Karagümrük deplasmanını geçemedi!
Fenerbahçe, bugün Fatih Karagümrük deplasmanında zorlu bir sınavdan geçti. Teknik direktörleri Vitor Pereira'sız ilk maçına çıkan Fenerbahçe, ilk maçında Göztepe'yi yenen Fenerbahçe'nin eski file bekçisi ve Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Volkan Demirel'in takımı karşında sadece 1 puan alabildi.








Ev sahibi ekibin golcülerinden Aleksandar Pesic ile 31 dakikada öne geçen Fatih Karagümrük karşısında oldukça zorlanan Fenerbahçe Mesut Özil'in 40. dakikada attığı gol ile eşitliği yakaladı. Fatih Karagümrük'te 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin'de kırmızı kart görerek oyundan çıkarıldı.



Karşılamada her iki takımda kazanamadan maçı bitirirken Fenerbahçe, 55. dakikada 9 kişi kalarak oynayan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak sahadan ayrıldı. Volkan Demirel'in takımı Fatih Karagümrük'ün filesini koruyan İtalyan kaleci Emiliano Viviano ise yaptığı 13 kurtarışla maçın yıldızı oldu.



Fenerbahçe, aldığı bu sonuçla  Lig sıralamasında puanını 29'a çıkarırken Fatih Karagümrük ise 26 puana yükselmiş oldu.
 
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