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30 Mart 2023 - 21:36

Fenerbahçeli 7 taraftara görülmemiş ceza! Ömür boyu stada giremeyecekler..

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig maçlarında Sevilla ile 1-0 berabere kaldığı karşılaşmada sahada bir taraftarın neden olduğu kötü bir olay nedeniyle yedi taraftarı hakkında stada ömür boyu girmemeleri konusunda bir karar aldı.

SPOR
30 Mart 2023 - 21:36
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Fenerbahçeli 7 taraftara görülmemiş ceza! Ömür boyu stada giremeyecekler..
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UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 tur maçlarında Sevilla ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibiyle ynadıkları maç sırasında sahaya cisim atan 7 taraftarın stadyumdan süresiz men edildiğini bildirdi. Sarı-lacivertli spor kulübü, UEFA maçında takımı zor bir duruma düşüren 7 taraftarını, oyunlardan kalıcı olarak yasakladı.

Fenerbahçe yönetimi bu güne kadar eşi benzeri görülmeyen bir karara imza attı. Antrenör Jorge Jesus, yenilgiyle ayrıldıkları maçın ardından sahaya yabancı bir cisim fırlattığı için "Taraftarlar bizi yavaşlattı," diye eleştiride bulunmuştu. Fenerbahçe yönetimi ise Sevilla maçı sırasında sahaya yabancı cisim attığı tespit edilmiş olan 7 taraftarı stattan kalıcı olarak men etti.



Konuyla ilgili Fenerbahçe Yönetimi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe'li 7 taraftara görülmemiş ceza

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