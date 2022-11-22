SPOR
22 Kasım 2022 - 17:14

Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan Süper Lig şampiyonluğu hakkında iddialı sözler!

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu yaşamayı çok istediklerini ifade ederken oldukça iddiali açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

SPOR
22 Kasım 2022 - 17:14
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Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan Süper Lig şampiyonluğu hakkında iddialı sözler!


Spor Toto Süper Lig'de bu sezon uzunca bir süredir yaşadığı şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ligde fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Bu sezon gösterdiği performansla zaman zaman ağır eleştiriler de alan Altay Bayındır, şimdiden sezonun en çok konuşulan isimlerinden birisi haline gelirken, sarı lacivertlilerde taraftarları adeta ikiye bölmüştü.



altay bayındır fenerbahçe şampiyonluk açıklaması

Altay Bayındır'dan şampiyonluk sözleri!

Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada açıklamalarda bulunan genç file bekçisi yaptığı açıklamalarda;

'Bu sezon Jesus'un da takıma gelişiyle çok farklı bir çalışma sistemine geçtik. Oldukça yoğun bir çalışma takvimimiz olduğunu söyleyebilirim ancak takımdak kimse bu durumdan şikayetçi değil. Milli aranın ardından sezona kaldığımız yerden devam etmek, performansımızı da daha da yükseltmek istiyoruz. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımızın şampiyonluk hasretinin farkındayız biz de çok istiyoruz. Sezon sonunda Süper Lig şampiyonluğunu yaşamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz!' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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