SPOR
12 Aralık 2022 - 22:14

Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'e dev talip! Napoli genç yıldızı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'de son iki sezondur oynadığı oyunla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bright Osayi Samuel, İtalyan devinin dikkatini çekmeyi başardı. Napoli yetkililerinin Osayi Samuel'in transferi için resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

SPOR
12 Aralık 2022 - 22:14
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Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'e dev talip! Napoli genç yıldızı transfer etmek istiyor


Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefini sürdürürken aynı zamanda da UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer konusunda da gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertli ekibin genç yıldızı Bright Osayi-Samuel son iki sezondur oldukça iyi bir performans sergilerken, Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte bu sezon bambaşka bir havaya bürünmüştü.



Bright Osayi-Samuel fenerbahçe napoli transfer

İtalyan devi kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Bright Osayi-Samuel için Avrupa'dan birçok taliplinin olduğu konuşulurken, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin 24 yaşındaki yıldıza talip olduğu öğrenildi.

Bright Osayi-Samuel'i bir süredir takip eden Napoli yetkililerinin önümüzdeki haftalarda yaklaşık 10 Milyon Euro'luk bir bonservis ücretiyle birlikte sarı lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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