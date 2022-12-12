Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'e dev talip! Napoli genç yıldızı transfer etmek istiyor













İtalyan devi kesenin ağzını açtı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefini sürdürürken aynı zamanda da UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer konusunda da gelişmeler yaşanıyor.Sarı lacivertli ekibin genç yıldızı Bright Osayi-Samuel son iki sezondur oldukça iyi bir performans sergilerken, Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte bu sezon bambaşka bir havaya bürünmüştü.Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Bright Osayi-Samuel için Avrupa'dan birçok taliplinin olduğu konuşulurken, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin 24 yaşındaki yıldıza talip olduğu öğrenildi. Bright Osayi-Samuel'i bir süredir takip eden Napoli yetkililerinin önümüzdeki haftalarda yaklaşık 10 Milyon Euro'luk bir bonservis ücretiyle birlikte sarı lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.