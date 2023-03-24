Fenerbahçeli Emre Mor’a İtalya’dan talip çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de bu sezon ortaya koyduğu performansla yeniden Avrupa’dan bazı kulüplerin radarına takıldığı öğrenilen Emre Mor için sezon sonuna kadar teklifler gelmesi bekleniyor.
Kariyerinin henüz başlarında muhteşem bir yükseliş yakalayan Emre Mor, dünya yıldızı olma yolundayken sürpriz bir düşüş yaşamış ve yolu Süper Lig’e düşmüştü. Fatih Karagümrük ile ülkemize dönen Emre Mor, İstanbul ekibinde kendisini yeniden ispat etmesinin ardından Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.