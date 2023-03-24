Fenerbahçeli Emre Mor’a İtalya’dan talip çıktı













İtalyanlar Emre Mor'u takip edecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de bu sezon ortaya koyduğu performansla yeniden Avrupa’dan bazı kulüplerin radarına takıldığı öğrenilen Emre Mor için sezon sonuna kadar teklifler gelmesi bekleniyor.Kariyerinin henüz başlarında muhteşem bir yükseliş yakalayan Emre Mor, dünya yıldızı olma yolundayken sürpriz bir düşüş yaşamış ve yolu Süper Lig’e düşmüştü. Fatih Karagümrük ile ülkemize dönen Emre Mor, İstanbul ekibinde kendisini yeniden ispat etmesinin ardından Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.Bu sezon sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda toplamda 31 karşılaşmada süre alan 25 yaşındaki başarılı oyuncu bu müsabakalarda 4 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu. 2025 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Emre Mor için İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’nın bir süredir ilgisinin olduğu iddia edilirken, İtalyan yetkililerin sezon sonuna kadar Emre’yi yakından takip edip, bir rapor hazırlayacağı konuşuluyor.