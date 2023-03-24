SPOR
24 Mart 2023 - 13:50

Fenerbahçeli Emre Mor'a İtalya'dan talip çıktı

Fenerbahçe’deki performansıyla dikkatleri çekmeyi başaran Emre Mor için sürpriz bir talip çıktı. Emre Mor için İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’nın ısrarcı olduğu söyleniyor.

SPOR
24 Mart 2023 - 13:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fenerbahçeli Emre Mor’a İtalya’dan talip çıktı


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de bu sezon ortaya koyduğu performansla yeniden Avrupa’dan bazı kulüplerin radarına takıldığı öğrenilen Emre Mor için sezon sonuna kadar teklifler gelmesi bekleniyor.

Kariyerinin henüz başlarında muhteşem bir yükseliş yakalayan Emre Mor, dünya yıldızı olma yolundayken sürpriz bir düşüş yaşamış ve yolu Süper Lig’e düşmüştü. Fatih Karagümrük ile ülkemize dönen Emre Mor, İstanbul ekibinde kendisini yeniden ispat etmesinin ardından Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.



emre mor fenerbahçe bologna transfer söylentisi

İtalyanlar Emre Mor'u takip edecek

Bu sezon sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda toplamda 31 karşılaşmada süre alan 25 yaşındaki başarılı oyuncu bu müsabakalarda 4 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

2025 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Emre Mor için İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’nın bir süredir ilgisinin olduğu iddia edilirken, İtalyan yetkililerin sezon sonuna kadar Emre’yi yakından takip edip, bir rapor hazırlayacağı konuşuluyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ