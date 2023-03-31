Fenerbahçeli Emre Mor'un Avrupa'daki yeni takımı belli oldu mu?













Son dönemlerin başarılı futbolcularından biri olarak gösterilen Emre Mor, Fenerbahçe forması giydiği günden beri göz dolduruyor. Başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Emre Mor'un, Serie A ekiplerinden Bologna'nın transfer listesine girdiği ortaya çıktı. Bologna'nın en çok istediği futbolculardan biri olan Emre Mor için yapılan teklifin olumlu karşılandığı ve tarafların büyük ölçüde anlaştığı iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin elinde bulunan futbolcunun bonservisi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.Henüz detaylar netleşmese de, transferin gerçekleşmesi durumunda Emre Mor'un sezon sonunda İtalya'nın yolunu tutacağı tahmin ediliyor. Futbolcunun yanı sıra takımlar ve menajerinden de resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor. Emre Mor'un Avrupa'ya transferiyle ilgili merakla beklenen gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.