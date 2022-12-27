SPOR
27 Aralık 2022 - 09:58

Fenerbahçeli Enner Valencia için sürpriz talip. İtalyan ekibi Fiorentina resmi teklifte bulunacak

Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performansı Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda da devam ettirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Enner Valencia için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan devi Fiorentina'nın tecrübeli golcü için teklif yapacağı öğrenildi.

SPOR
27 Aralık 2022 - 09:58
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Fenerbahçeli Enner Valencia için sürpriz talip. İtalyan ekibi Fiorentina resmi teklifte bulunacak


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bu sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla göz doldurmayı başaran Enner Valencia, Teknik Direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelmişti. 

Bu senenin başından beri tüm kulvarlarda sarı lacivertli formayla toplamda 27 karşılaşmada forma giyme şansı yakalayan tecrübeli golcü bu maçlarda 18 gol ve 4 asistlik bir performansla oynayarak takımının şampiyonluk yolunda önemli bir başarıya imza atmıştı.



Ayrıca bu sezon Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda da Ekvador takımının kaptanı olarak sahaya çıkan Valencia, takımınını grup aşamasında oynadığı karşılaşmalarda toplamda 6 gol atarak adından sıkça söz ettirmişti.

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Fiorentina golcü oyuncuyu çok istiyor

Bir süredir Enner Valencia'yı takipte olduğu öğrenilen İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosunu çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Bu sezon golcü sıkıntısı çeken İtalyan ekibinin bu boşluğu Valencia ile doldurma konusunda ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise şampiyonluk yolunda kadrosunda düzenli olarak forma şansı verdiği isimleri kadrosundan göndermeyi düşünmediği ve yönetime de bu yönde bir rapor verdiği söyleniyor.

Sarı lacivertli yönetimin, İtalyanlardan gelecek olan Enner Valencia teklifine nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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