Fenerbahçeli İlyas Salman'dan Galatasaray'a manidar gönderi!













Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hemen ardından sosyal medyaya en çok konuşulan konu Fenerbahçe'nin yenilgisiydi. Gündeme astrolog Rezzan Kiraz'a ait olduğu öne sürülen bir açıklama da getirildi.Rezzan Kiraz'ın söylediği iddia edilen astroloji tahminlerinde "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun aynı anda kazanacağı bir senaryo imkansız. Seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak. Veya seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak." ifadeleri yer aldı. Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi bu açıklamanın ortaya çıkması çok sayıda Fenerbahçe taraftarını farklı düşüncelere sevk etti.Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) İstanbul Milletvekili adayı olduğu yönünde aldığı kararı açıklayan İlyas Salman, şu sözleri paylaştı: "Rezzan Hanım haklı ise her attığın gol olsun Galatasaray olsun. Bir 10 yıl daha bırakın şampiyonluk görmeyi galibiyet bile görmemeye hazırım." şeklinde ifadeler kullandı.