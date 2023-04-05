MAGAZİN
05 Nisan 2023 - 12:04

Fenerbahçeli İlyas Salman'dan Galatasaray'a manidar gönderi!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası astrolog Rezan Kiraz'ın sözleri sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. TKP'nin Milletvekili Adayı Usta Oyuncu İlyas Salman bu sözleri paylaşarak Galatasaray'a manidar bir gönderme yaptı.

MAGAZİN
05 Nisan 2023 - 12:04
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Fenerbahçeli İlyas Salman'dan Galatasaray'a manidar gönderi!
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hemen ardından sosyal medyaya en çok konuşulan konu Fenerbahçe'nin yenilgisiydi. Gündeme astrolog Rezzan Kiraz'a ait olduğu öne sürülen bir açıklama da getirildi.

Fenerbahçeli İlyas Salman'dan Galatasaray'a manidar gönderi



Rezzan Kiraz'ın söylediği iddia edilen astroloji tahminlerinde "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun aynı anda kazanacağı bir senaryo imkansız. Seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak. Veya seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak." ifadeleri yer aldı. Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi bu açıklamanın ortaya çıkması çok sayıda Fenerbahçe taraftarını farklı düşüncelere sevk etti.

Fenerbahçeli İlyas Salman'dan Galatasaray'a manidar gönderi

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) İstanbul Milletvekili adayı olduğu yönünde aldığı kararı açıklayan İlyas Salman, şu sözleri paylaştı:

"Rezzan Hanım haklı ise her attığın gol olsun Galatasaray olsun. Bir 10 yıl daha bırakın şampiyonluk görmeyi galibiyet bile görmemeye hazırım." şeklinde ifadeler kullandı.

Fenerbahçeli İlyas Salman'dan Galatasaray'a manidar gönderi

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