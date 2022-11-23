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23 Kasım 2022 - 12:25

Fenerbahçeli Joao Pedro'ya sürpriz talip! İtalyan ekibi Sampdoria Pedro'yu Ocak ayında transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Joao Pedro'ya talip çıktı. İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

SPOR
23 Kasım 2022 - 12:25
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Fenerbahçeli Joao Pedro'ya sürpriz talip! İtalyan ekibi Sampdoria Pedro'yu Ocak ayında transfer etmek istiyor


Spor Toto Süper Lig'de yaklaşan Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'de beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında Teknik Direktör Jorge Jesus'un önerisi üzerine İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro ile yollar ayrılabilir.



Sarı lacivertli formayla geldiği günden bu yana bir türlü istenen seviyeye ulaşamayan Joao Pedro hakkında sık sık takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı.

Golcü oyuncu ile yollar ayrılabilir

Joao Pedro geçtiğimiz haftalarda kendisiyle ilgili çıkan ayrılık iddialarına ilişkin olarak konuşmuş, takımdan ayrılmak istemediğini söylemişti. Sonuna kadar mücadele etmek istediğini belirten Pedro takımdan ayrılmaya niyetli değildi.

JOAO PEDRO FENERBAHÇE sampdoria transfer

Yaşanan bu gelişmelerin aksine son olarak İtalya'dan Joao Pedro'ya teklif çıkması ise işleri iyice karıştırdı. İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın golcü oyuncuya talip olduğu öğrenilirken, ara transfer döneminde de sarı lacivertlilere resmi bir teklif ulaştıracağı bilgisi edinildi.

Joao Pedro ile yollarını ayırmaya sıcak bakan Fenerbahçe yönetimi 5 Milyon Euro'luk bir bonsrvis ücretiyle oyuncusunu Ocak ayında Sampdoria'ya gönderebilir.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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