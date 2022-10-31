Fenerbahçeli Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcuya bağırarak yerde tekmelediği ortaya çıktı!







Jorge Jesus büyük bir skandala imza attı







Jesus yerde yatan futbolcuyu tekmeledi

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, farklı bir galibiyet alarak haftayı 3 puan ile kapatmayı başardı.Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, maçın ardından ortaya çıkan görüntüler sarı lacivertlilerin galibiyetine gölge düşürdü.Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus'un yedek kulübelerinin önünde geçirdiği sakatlık nedeniyle yerde kalan İstanbulsporlu futbolcuya yakın mesafeden bağırdığı ve ardından 4. hakemin gözü önünde yerden kalkması için tekme attığı görüntüler ortaya çıktı.Jorge Jesus'un bu hareketi, futbol kamuoyundan büyük bir tepki toplarken, İstanbulspor Kulübü yetkililerinin yaşanan olay nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacağı öğrenildi. İstanbulspor'un Jorge Jesus'un futbolcularına tekme atmasıyla ilgili olarak federasyona yapacağı başvurudan nasıl bir sonuç çıkacağı büyük bir merak konusu haline geldi.