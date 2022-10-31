Fenerbahçeli Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcuya bağırarak yerde tekmelediği ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, farklı bir galibiyet alarak haftayı 3 puan ile kapatmayı başardı.
Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, maçın ardından ortaya çıkan görüntüler sarı lacivertlilerin galibiyetine gölge düşürdü.
Jorge Jesus büyük bir skandala imza attı
Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus'un yedek kulübelerinin önünde geçirdiği sakatlık nedeniyle yerde kalan İstanbulsporlu futbolcuya yakın mesafeden bağırdığı ve ardından 4. hakemin gözü önünde yerden kalkması için tekme attığı görüntüler ortaya çıktı.