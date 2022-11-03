SPOR
03 Kasım 2022 - 14:57

Fenerbahçeli Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu

Fenerbahçe'de bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Lincoln Henrique'nin son taliplisi büyük sürpriz oldu.

SPOR
03 Kasım 2022 - 14:57
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Fenerbahçeli Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu


Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraflı tarafsız birçok futbolseverin takdirini toplamıştı.

Lincoln için sürpriz talip!

Sezon başında Portekiz ekibi Santa Clara'dan 3.5 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte transfer edilen Lincoln Henrique için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Lincoln'ü Porto istiyor

Portekiz Ligi'nin en gözde ekiplerinden biri olan Porto'nun bir süredir Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız futbolcusu Lincoln Henrique'yi takip ettiği öğrenilirken, kısa bir süre içerisinde resmi teklif için sarı lacivertli kulübün kapısını çalacakları söylendi.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada süre alan Lincoln, bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik bir katkı sağlamayı başarmıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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