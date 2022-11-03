Fenerbahçeli Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu







Lincoln için sürpriz talip!







Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraflı tarafsız birçok futbolseverin takdirini toplamıştı.Sezon başında Portekiz ekibi Santa Clara'dan 3.5 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte transfer edilen Lincoln Henrique için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.Portekiz Ligi'nin en gözde ekiplerinden biri olan Porto'nun bir süredir Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız futbolcusu Lincoln Henrique'yi takip ettiği öğrenilirken, kısa bir süre içerisinde resmi teklif için sarı lacivertli kulübün kapısını çalacakları söylendi. Sezon başından bu yana Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada süre alan Lincoln, bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik bir katkı sağlamayı başarmıştı.