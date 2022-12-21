Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Marsilya kancası













Fransızlar Crespo'yu istiyor!

Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. 2021-2022 sezonunun kış transfer döneminde Portekiz Ligi takımlarından Estoril'den 1.5 Milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo geldiği günden bu yana gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine taktı.La Liga'dan Atletico Madrid'i, Serie A'dan ise Napoli'yi peşine takan Miguel Crespo, şimdi deFransız devini peşine taktı.Devre arasında Napoli ve Atletico Madrid'in Miguel Crespo için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenilirken, bir taliplinin de bir dönem ülkemizde Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un Marsilya'sı olduğu iddia edildi. Marsilya'da mevcut orta saha Gerson'un satılmasına sıcak bakılırken yerinin Crespo ile doldurulması isteniyor. Gerson'un transferinin gerçekleşmesi halinde buradan gelecek olan paranın bir bölümünün Crespo'nun transferi için kullanılacağı ifade edildi.