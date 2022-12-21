SPOR
21 Aralık 2022 - 11:05

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Marsilya kancası

Portekizli yıldız futbolcu Miguel Crespo için bir süredir talipleri olduğu konuşuluyordu. Crespo için Fransız ekibi Marsilya'nın teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

SPOR
21 Aralık 2022 - 11:05
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Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Marsilya kancası


Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.

2021-2022 sezonunun kış transfer döneminde Portekiz Ligi takımlarından Estoril'den 1.5 Milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo geldiği günden bu yana gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine taktı.



La Liga'dan Atletico Madrid'i, Serie A'dan ise Napoli'yi peşine takan Miguel Crespo, şimdi deFransız devini peşine taktı.

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Fransızlar Crespo'yu istiyor!

Devre arasında Napoli ve Atletico Madrid'in Miguel Crespo için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenilirken, bir taliplinin de bir dönem ülkemizde Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un Marsilya'sı olduğu iddia edildi.

Marsilya'da mevcut orta saha Gerson'un satılmasına sıcak bakılırken yerinin Crespo ile doldurulması isteniyor.

Gerson'un transferinin gerçekleşmesi halinde buradan gelecek olan paranın bir bölümünün Crespo'nun transferi için kullanılacağı ifade edildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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