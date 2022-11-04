Fenerbahçeli Serdar Dursun'a sürpriz talip! İtalyan ekibi teklif yapacak













İtalyanların teklifi ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük bir belirsizlik içerisinde olan Serdar Dursun'un transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.Bir süredir Avrupa'dan ve Süper Lig'den talipleri olduğu konuşulan Serdar Dursun için son olarak İtalyan ekibi Spezia'nın talip olduğu iddia edildi.Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilen İtalyan kulübü yetkililerinin 2.5 Milyon Euro bonservis ücreti teklif etmeyi planladığı öğrenildi. Serdar bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistlik bir katkı sağlayabilmişti.