Fenomen Dilan Polat çıldırdı! Kocasına gelen mesaj çileden çıkardı: Bir bir ifşaladı







Dilan Polat, son zamanlarda TikTok'ta kocası Engin Polat ile yaptığı paylaşımlar ve onun kendisine aldığı pahalı hediyelerle sık sık gündeme gelmişti. Ancak son zamanlarda, birçok kadının kocası Engin Polat'ın fotoğraflarını paylaşarak onu akım haline getirmesi, Dilan Polat'ı oldukça rahatsız etmiş görünüyor.

DİLAN POLAT'IN PAYLAŞIMI







"Benim kocamı paylaşmayın, tek fotoğrafını bile paylaşmayın" diye açıklama yapan Dilan Polat, konuşmasında "Benim kocama yazmayın, onunla ilgili hayaller kurmayın. Benim çocuklarımın babası ve sinir sistemim bozulmasın istiyorum" şeklinde konuştu. Polat, "Biz karı kocayız ve mutluyuz, bizi rahatsız etmeyin. İnsanlık mı bitti? O benim kocam, karısının kocası" diye üzerine basarak sözlerine devam etti. Twitter'da yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat, "TikTok'ta kocamla akım yapanlar yırtarım sizi" şeklinde bir mesaj paylaştı. Dilan Polat daha önce de kocasının ayak parmaklarını öperek gündeme gelmişti. Ancak son zamanlarda yaşananlar, Polat'ın sabrını taşırarak tepki göstermesine neden oldu.