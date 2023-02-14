Fenomen Dilan Polat'tan herkesi duygulandıran hamle! Çatalca'daki villası için duyurdu: Tek tek paylaştı!







LÜKS YAŞANTISI TEPKİ ÇEKİYORDU! FENOMEN DİLAN POLAT DEPREMDEN SONRA ÇATALCA'DAKI VİLLASINI BAKIN NE YAPTI







Fenomen Dilan Polat, büyük yıkım sonrası deprem bölgesine de giderek kolları sıvadı. Küçük oğluna aldığı ev ve paylaşımlarıyla tepki çekmesine rağmen, Çatalca'daki villasını SMA hastası çocukları olan bir aileye açtı. Lüks yaşantısına rağmen, Polat bölgenin insanlarına yardım etmeyi hedeflemişti.Deprem bölgesine giden ünlü Dilan Polat Taha Duymaz hakkındaki yorumlarıyla hafızalara kazındı. O, sosyal medyada paylaştığı mesajının ardından, "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum, daha fazla konuşmak istemiyorum. Sadece düşüncemi gizlemek istemiyorum, bu benim düşüncem" diyerek çok dikkat çekti. Dilan Polat, lüks yaşantısıyla çok tepki almasına rağmen, villasını depremzedelere açtı ve bir aileye verdi.Sonunda, Villayı vereceğimiz aile bulundu. SMA hastası olan çocuğumun babası ile ulaştım; onların için en azından rahat bir hayat yaşayabilecekleri bir ev bulacağım.