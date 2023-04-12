Fenomen Dilan Polat ve Özlem Öz birbirine girdi! Sosyal medya ikiye bölündü: Birbirlerine demedikleri kalmadı!













Dilan Polat ve Özlem Öz arasındaki gerginlik ve atışmalar son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. İkili arasındaki iş rakipliği ve birbirlerine yönelik suçlamalar, sosyal medyada da geniş yankı buldu. İki fenomen, birbirlerini karşı tarafa saldırmakla suçluyor ve gerek sosyal medya hesaplarından gerekse basın aracılığıyla birbirlerine açıkça hakaret ediyorlar. Güzellik sektöründe faaliyet gösteren Dilan Polat ve Özlem Öz'ün arasındaki rekabetin giderek artması, tarafların birbirlerine karşı adeta savaş açmalarına neden oldu. Özellikle Özlem Öz'ün, Dilan Polat'ın ürünlerine rakip olarak aynı kategoride ürünler üretmesi, iki taraf arasındaki gerginliği daha da artırdı.Sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği iki fenomen ve iş insanı arasındaki laf atışmaları devam ederken, İnstagram tarafından kapatılan yedek hesaplar da gündemdeydi. Özlem Öz, hesabının kapanma nedeni olarak Dilan Polat'ı suçladı ve açıklamalarında Polat'ın kendi hesabını hakaret içerikli paylaşımlarıyla kapattığını iddia etti. Bu olaylar aralarındaki gerginliği daha da artırdı. Dilan Polat, kendi hesabının kapatılmasının nedeninin Özlem Öz’ün olduğunu iddia ederek onu suçladı. Kendi ifadesiyle, çekemiyorlar ve her şeyi en iyisi benim olmamı çekemiyorlar. Ayrıca Özlem Öz'ün kendisini taklit ettiğini ve zirveden düşürmek için uğraştığını savunarak taklitçilerin yalnızca aslı yaşattığını belirtti.