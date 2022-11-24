MEDYA
24 Kasım 2022 - 02:35

Fenomen dizi 7 yıl aranın ardından geri dönüyor! Demet Evgar müjdeledi: İşte yayın tarihi...

Bir döneme damgasını vuran ve uzun süre yayında kalan 1 Kadın 1 Erkek dizisi yeniden başlıyor. Dizinin başrolü Demet Evgar sosyal medya hesabından duyurdu.

MEDYA
24 Kasım 2022 - 02:35
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Fenomen dizi 7 yıl aranın ardından geri dönüyor! Demet Evgar müjdeledi: İşte yayın tarihi...


2008 yılında Türkmax kanalında yayın hayatına başlayan 1 Kadın 1 Erkek dizisi, dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olmuştu. Türkmax’ten Star TV’ye transfer olan dizi burada da çok sevildi ancak RTÜK engeline takıldı. Çiftin çocukları olduktan sonra 1 Kadın 1 Erkek 2 Çocuk ismini alan dizinin yeniden ekranlara döneceği müjdelendi.

1 Kadın 1 Erkek geri dönüyor!

Başrolünde Demet Evgar ve Emre Karayel’in oynadığı 1 Kadın 1 Erkek dizisi 7 yıl aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. Demet Evgar, dizinin hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaparak dizinin yeniden başlayacağını duyurdu.



Evgar, 2008 yılında başlayan ve uzun süre boyunca yayında kalan 1 Kadın 1 Erkek dizisinden bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşarak üzerine “ Yakında “ notunu düştü. Böylelikle uzun bir aranın ardından fenomen dizinin yeniden başlayacağı da ortaya çıkmış oldu.

1 kadın 1 erkek

Daha önce 7 yıl önce final yapan dizinin Netflix’te yeniden yayınlanacağı ve 12 Eylül’de sete çıkacağı açıklanmış fakat tarih verilmemişti.

Demet Evgar’ın bu paylaşımı dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan gönderiye binlerce kişi yorum yaparak uzun süredir dizinin başlamasını beklediklerini dile getirdiler.

1 Kadın 1 Erkek dizisinin ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor. Yayın tarihi açıklanmasa da dizinin Netflix’te yayınlanacağı kesinleşmiş durumda. Yıllar önce RTÜK engeline takılan ve birçok sahnesi sansürlenen dizi, dijital platformda tüm doğallığı ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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