Dizi
21 Aralık 2022 - 21:30

Fenomen dizi Avrupa Yakası'nın final nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Gülse Birsel üzülerek itiraf etti

2004-2009 yıllarında Avrupa yakası ve Burhan Altıntop ile seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin efsanelerinden biri olmayı başaran Avrupa yakası oyuncusu ve yazarı Gülse Birsel Candaş Tolga Işık'ın programında açıklamalarda bulundu. Birsel, dizinin neden finale gittiğini de açıkladı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Dizi
21 Aralık 2022 - 21:30
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Fenomen dizi Avrupa Yakası'nın final nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Gülse Birsel üzülerek itiraf etti


bir zamana damga vuran sitcom dizi Avrupa Yakası, her geçen gün daha çok özlediğimiz, yıllar sonra bile her detayını hatırladığımız efsaneler arasında yer alıyor.

Gülse Birsel, Gazanfer Özcan, Levent Üzümcü, Şenay Gürler, Hale Caneroğlu, Yavuz Seçkin ve Ata Demirer'in canlandırdığı karakterleri izlemeye bayıldık. Özenle hazırlanmış bu karakterler benzersiz özelliklerle yaşamımıza girdi.



Sevsek de beğenmesek de 2009 yılında 190.bölümüyle bu güzel insanlara hüzünlü bir veda ettik. 2004'te başlayan serüven 2009'da son buldu.

avrupa yakası

Gazeteci Candaş'ın konuğu Tolga Işık Gülse Birsel, dizisinin yıllar sonra final yapmasını anlattı.

Birsel, "Avrupa Yakası’nı biz bitirdik. Altıncı sezonda 190’ncı bölümde bitti. Ben dedim ki; ‘Artık Burhan Altıntop’a, Aslı’ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Engin ve ben de çok yorulmuştuk. Birinci oluyorduk, kanal ne diyeceğini şaşırdı. Israr ettiler ama yapmak istediğimiz başka işler vardı." dedi.

avrupa yakası

'Hatta Avrupa Yakası sonsuza kadar sürebilirdi ama 190 bölümü şanlıyla şerefiyle…Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Ünlü senarist "Burhan Altıntop hiç aklından geçmedi mi ayrı bir proje olarak?" sorusuna da "Yapılabilirdi, çok da talep olduğunu biliyorsun, yapımcılardan, sinemacılardan ve kanallardan "Defalarca konuştuk da bunu Engin'le. Her seferinde şu noktaya geldik. Biz doyduk. Bizi artık heyecanlandırmıyor. O kadar çok hikaye yazdım ki Burhan Altıntop'a" cevabını verdi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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