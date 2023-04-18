MAGAZİN
18 Nisan 2023 - 16:15

Fenomen Eylül Öztürk ve eşinden kötü haber! Hikayesinde paylaştı: İki çocukları vardı

Son zamanlarda sosyal medyada Fenomen Eylül Öztürk'ün özel hayatıyla ilgili iddialar ortaya atıldı. Bazı haberlerde Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Özkan ile boşanacaklarına dair söylentiler yer aldı. Eylül Öztürk konu ile ilgili paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

MAGAZİN
18 Nisan 2023 - 16:15
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Fenomen Eylül Öztürk ve eşinden kötü haber! Hikayesinde paylaştı: İki çocukları vardı


Fenomen ve oyuncu Eylül Öztürk'ün özel hayatında sarsıntı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. 7 yıldır mutlu bir evlilik yaşayan Eylül Öztürk Özkan ve Kenan Özkan çiftinin son zamanlarda ilişkilerinde sorunlar yaşandığına dair haberler yayılmaya başladı. Haberlere göre, Eylül Özkan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı, eşi Kenan Özkan'ın ise arkadaşıyla birlikte olduğu ve evden ayrıldığı öğrenildi.

Bu durum medyada büyük yankı uyandırdı ve herkesin kafasında soru işaretleri oluştu. Eylül Öztürk, bu iddialara sessiz kalmayı tercih etti ve bir süredir konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, tatil planında eşi Kenan Özkan'ın olmaması da medyada spekülasyonlara neden oldu.



Eylül Öztürk sonunda bu konuda bir açıklama yapmayı seçti ve ayrılık haberlerinin doğru olmadığını belirtti. Evliliklerinde herhangi bir problem olmadığını söyleyen Eylül Öztürk, bu tür haberlerin kendilerine zarar verdiğini ve bu şekilde lanse edilmesinden rahatsız olduklarını ifade etti.

Ancak, eşi Kenan Özkan'ın tatilde neden olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Eylül Öztürk, bu konuda da sessiz kalmayı tercih etti.

İŞTE EYLÜL ÖZTÜRK'ÜN PAYLAŞIMI

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EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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