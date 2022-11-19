Fenomen Paige VanZant'den akıl almaz hareket! Ormanda yarı çıplak pozlarını paylaştı







AÇIKLAMASI GÜLDÜRDÜ







28 yaşında olan eski UFC dövüşçüsü Paige VanZant, sosyal medyası sayesinde dünyanın her yerindeki hayranlarına ulaştı. Sosyal medya hesabında genellikle cesur pozlar vermeyi tercih eden VanZant, geçtiğimiz günlerde ormanda duş aldığı anları paylaştı. VanZant'ın turuncu transparan iç çamaşırı ve beyaz çizmelerle duş aldığı anları paylaştı, gönderisi kısa sürede binlerce beğeniye ve yoruma tutuldu.Ağaçlık bir alanda yerde yatarken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan VanZant, paylaşımına şu notu düştü: "Instagram, ormanda iç çamaşırı ve botlarla duş alırken çekilen fotoğrafları paylaşmak içindir. Bunun için var değil mi? Sosyal medya kullanıcısının büyük ilgisini çeken bir gönderide kullanıcılar VanZant'ın güzelliğini öven yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Kesinlikle. Daha çok paylaşım yapmalısın" diye ekledi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı "Hayatımda gördüğüm en güzel duş" yorumunda bulundu. Başka sosyal medya kullanıcısıysa "Seni seviyorum" yorumuna yer verdi.