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13 Aralık 2022 - 12:46

Fenomen Ronaldo'dan Kylian Mbappe'ye övgü dolu sözler geldi

Brezilya'nın efsane isimlerinden Ronaldo, Dünya Kupası'ndaki yarı final maçları öncesinde İngiliz basınına konuştu. Ronaldo, şampiyonluk adayını açıklarken; genç yıldız Mbappe'nin de turnuvanın en iyi oyuncusu seçileceğini belirtti.

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13 Aralık 2022 - 12:46
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Fenomen Ronaldo'dan Kylian Mbappe'ye övgü dolu sözler geldi


Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda yarı final maçları öncesinde Brezilyalı Ronaldo’dan Fransa’nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe hakkında açıklamalar geldi.

“Fenomen” Ronaldo, 24 yaşındaki yıldız oyuncunun turnuvanın en iyi oyuncusu seçileceğini iddia etti.



İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Ronaldo, şu ana kadar beş gol kaydeden Mbappe’yi överek “Onun ne kadar hızlı ve iyi olduğunu görüyoruz. Stili, oynadığım dönemlerdeki halimi hatırlatıyor. Yeteneklerini nasıl kullanacağını iyi biliyor. Diğer oyunculardan daha hızlı ve bu avantajını gol veya asiste çevirmeyi biliyor.” açıklamalarında bulundu.

Dünya Kupası’nı da Fransa’nın kazanacağını düşünen Ronaldo, turnuva başlamadan önce de aynı fikirde olduğunu belirtti. 

Brezilyalı eski futbolcu, çeyrek finalde de Fransa’nın İngiltere’yi hak ederek mağlup ettiğini söylerken; “O maçta sonucu detaylar belirledi, İngilizler, takımlarıyla gurur duymalı” açıklamasında bulundu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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