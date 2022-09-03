Fenomen Sude Alkış'ın ağabeyine çocuk tacizcisi suçlaması: 18 yıl hapsi istendi!

Tüyler ürperten olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana geldi. 13 yaşındaki E.A adlı 9. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, Instagram'da ve Youtube'da fenomen olarak bilinen Sude Alkış'ın sürekli paylaştığı ağabeyi Seçkin Alkış'ı takibe aldı. Seçkin Alkış da, kendisine takip isteği gönderen E.A.'nın isteğini kabul etti ve o da Instagram'dan E.A.'yı takip etti. İddialara göre Seçkin Alkış, bir süre mesajlaştığı E.A.'ya müstehcen fotoğraflarını gönderdi ve kız çocuğundan da aynı fotoğraflardan ona atmasını istedi. Bir süre sonra E.A.'yı evine davet eden Seçkin Alkış, kız çocuğuna istismarda bulundu.
"Anne dedektif gibi iz sürerek tacizciyi yakaladı"E.A.'nın annesi B.Ö., 13 yaşındaki kızı E.A. dışardan eve geldikten sonra üzerine sinen sigara kokusundan şüphelendi. Evde sigara içilmemesi nedeniyle kızının sigaraya başladığından şüphelenen anne B.Ö. kızının telefon kayıtlarını ve mesajlarını incelemeye başladı. Anne B.Ö., kızının kendisinden 24 yaş büyük Seçkin Alkış ile cinsel içerikli konuşmalarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Telefonu aldığı gibi savcılığa koşan anne, internet fenomeni Sude Alkış'ın ağabeyi 37 yaşındaki Seçkin Alkış hakkında suç duyurusunda bulundu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nayapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alınan Seçkin Alkış, polise verdiği ifadesinde, Watsapp konuşmalarını kabul ettiği ve E.A.'nın kendisini 18 yaşında olarak tanıttığını, evine geldiğinde yaşının küçük olduğunu tahmin edemediğini ve evdeyken sadece yanağından öptüğünü farklı bir istismar olayında bulunmadığını söylediği öğrenildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve kendisine iftira atıldığını söyleyen Seçkin Alkış, hakkında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasında 6 aydan 3 yıla kadar, 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasında ise 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, savcılığın iddianamesinde her iki suçtan dolayı Alkış hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulduğu bildirildi.
İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianame sonrası 17 Haziran 2022'de hakim karşısına çıkan Seçkin Alkış, mahkemenin elinde yeterli derecede delil bulunduğunu ve sanığın bu delilleri karartılma ihtimalinin olmamasından dolayı da tahliye edildi. Yurt dışı çıkış yasağı olan ve cezası ev hapsine dönüştürülen Seçkin Alkış, tutuksuz yargılanmaya devam edilirken bir sonraki duruşmanın önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.