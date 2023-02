Fenomen Taha Duymaz'dan acı haber! Günlerdir aranıyordu: Kardeşi ile birlikte...

"CENAZESİNİ ABLASI GÖRDÜ"

NELER YAŞANDI?

ÖLDÜ İDDİALARINA CEVAP

"TAHA'YLA KONUŞUYORUZ"

TAHA DUYMAZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

"TAHA DUYMAZ VE ENKAZ ALTINDAKİLER İÇİN DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

BABA DUYMAZ KONUŞTU

TAHA DUYMAZ’IN AİLESİ İSYANDA

CZN BURAK GÖREVLİLERLE KONUŞTU: TAHA'NIN...

"SİZ BU ACIYI HİSSEDEMEZSİNİZ"

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

''KİM NE DERSE DESİN BEN O EVDE MUTLUYDUM''

''AMACIM, AİLEME GÜZEL BİR HAYAT SUNMAKTI''

Taha Duymaz'ın cesedi bulundu! Arkadaşı Ragıb Narin'in acı haberi hayranlarını şoke etti.Sosyal ağlarda paylaştığı yemek videoları ile tanınan Hatay'da yaşayan Taha Duymaz'ın enkazda olduğu haberi hayranlarını şoke etti.Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın günlerdir yaşadığı yıkımla ilgili son durumu sosyal medyadan paylaştı. Narin, "Sabahtan beri çalışmalar sürüyor" dedi. 16 Şubat akşamı yeni bir açıklama yapan Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın ailesinin yıkıldığını ve ümidini kestiğini söyledi.Narin, harabelerden çıkarılan ölülerin yüzlerinin tespit edilemediğini bildirdi ve hiç umudu olmadığını söyledi. Ragıb Narin'in Taha Duymaz ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmesinin ardından Taha'nın ölüp ölmediğiyle ilgili bilgi geldi, kolyesi depremden 3 saat önce sosyal medyada ortaya çıktı. Taha Duymaz'ın arkadaşı Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın ölüm haberini Instagram'dan "Başımız sağolsun" mesajı atarak paylaştı.Konuyla ilgili sosyal ağlarda paylaşım yapan Dilan Polat, Taha Duymaz'ın ölüm haberini doğruladı. Polat, ''Kuzenim vardı oralarda, çocukcağız da hırpalandı hep gidip geliyordu. Takdir edersiniz ki, tahmin edilen bir şey. Artık kimse konuşmasın bence. Cenazelerini görmüş kız kardeşi. Yanında Umut varmış. Diğer tarafta da Taha vardı demiş ablası. Şimdi hepsini teker teker çıkarıyorlar. Ailesinin, herkesin hepimizin başı sağolsun. Mucizeler oluyor evet ama ben artık tahmin ediyordum. Kimse de bu konu hakkında da daha fazla kimse konuşmasın. İnsanlar huzurlu uyusun.'' İfadelerini kullandı.Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında olduğunu duyurmuştu. Semiha Duymaz “Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin" demişti.CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, Taha Duymaz ve ailesini enkazdan çıkarmaya çalışan isimlerden biri. CZN Burak, bu gelişme öncesi konuyla ilgili yazdığı bir mesajda"Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum" demişti. CZN Felaketin ilk günlerinden itibaren Hatay'da bulunan Burak, Instagram hesabından hem Hatay'daki son durumu hem de Taha Duymaz'ı kurtarmak için yapılan çalışmaları paylaştı. "Yoğun mesajlar geliyor. Ama enkazın içinde hala insan var. Ekipler bir ses duyduğunda Hatay susuyor. İnternet yavaş. Gerekmedikçe mesaj atmayın. Taha'nın olduğu bina 9 katlı bir bina Taha da zemin katta. Bu yüzden en altta kaldığını düşünüyoruz. Hiç kolay olmuyor, 8 katın altından çıkaracağız. Bir bina değil binlerce bina yıkıldı burada. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Burası benim memleketim. Her yerde umut arıyor insanlar yaşam için. Sevdikleri gözleri önünde yok oluyor. Ve tabi artçı depremler devam ediyor. Ben dün gece Taha'nın olduğu binanın yanında uyudum, çok yoğun bir çalışma yapıldı. Şu an beklemekten başka çaremiz yok. Çalışmalar sürüyor Allah razı olsun. Çıkana kadar orada olacağız. İnşallah kurtarabiliriz." Bununla beraber sosyal medya fenomeni Ümran Avcı, enkaz altından çıkması için herkesin seferber olduğu Taha Duymaz'la ilgili duygusal bir video paylaştı. Duymaz'ın videoda "Ben bu kafadayım ve az yaşayacağım" şeklinde konuşması dikkatlerden kaçmadı.Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, Taha'nın kendi adına açılan sahte bir hesaptan ölümüne ilişkin mesajların doğru olmadığını iddia etti "Saçma sapan paylaşım yapmayın" diyen abla Duymaz, "Bu acı günümüzde bunu yapmayın artık bu hesap benim değil halen bir haber yok bekliyoruz, ulaşmaya çalışıyorum" demişti.Taha'nın evinin yakınındaki bir binanın üstüne yıkıldığı aktarılırken, ünlü şarkıcı Derya Uluğ son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı 04:30'da paylaşım yaparak "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa konuşuyor, Burak'la. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik." Dedi.Mustafa Akan, Derya Uluğ'un ayrıntılara dair açıklama yapmasını istemesinin ardından konuyla ilgili şu açıklamalara yer vermişti: "Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek"Derya Uluğ sözlerini "Dualarını esirgemeyin. Yalnızca Taha değil, çok sayıda insan var o binada." Şeklinde sonlandırdı. Derya Uluğ son yapmış olduğu paylaşımla "Taha'nın olduğu enkaza AFAD geldi. Çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve net bilgi. Orada zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. Enkaz alanında olanlardan biri de sosyal medya fenomeni Dilan Polat oldu. Taha'nın ağabeyi ile tanışan Dilan Polat da enkazın başında genç fenomene "Taha" şeklinde seslenmişti. Taha'nın kendisini yaşadığı evden dışarı attığı son hikâyede, yıkıntıların arasından üzerine örttüğü battaniye çıkınca Taha Duymaz hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Taha'nın altındaki binanın enkazında görülen battaniye, genç fenomenin son hikayesindeki battaniyeyle aynı gibi görünüyor. Bu görüntü herkesin dileğin yerine geldiğini düşünmesine neden oldu. Konuyla ilk günden beri ilgilenen fenomen Dilan Polat, Taha'nın öldüğünü sandığı haberi sosyal medyada paylaşarak da gündem oldu. Öğrendikten sonra canının yandığını söyleyen fenomen "Ben çözerim" dedi. Dilan Polat'ın "Sanırım Taha öldü, daha fazla konuşmak istemiyorum" açıklaması gündem oldu. Dilan Polat sorularının ardından paylaştı. Dilan Polat, Taha Duymaz'ın ablası hakkında "Yürüyerek değil koşarak yararak giderdim mantığım almıyor" yorumunu yaptı. Polat, yaşadığı dönüşümü de ablasının sosyal medya hesabından paylaşarak, "Böyle zamanda bunu mu düşünürsün garip" dedi.Taha Duymaz'ın son durumu hakkında açıklama yapan Baba Duymaz, "Taha halasının evindeydi. İlk gün özel ekipler vardı. 4 gün oldu artık ne olacağını bilmiyoruz. Ben uzaktayım. Çocuklar 'Bana burada çalışmalar devam ediyor' diyor. bekliyoruz' demişti.Tüm ülkeyi kasıp kavuran depremin ardından Hatay'da birkaç gündür harabeler içinde kalan Duymaz ailesinin tanıtım amacıyla cenazeyi sakladığı iddia edildi. Bu suçlamalar herkesi şok etse de aile yaşananlara isyan etti... Taha Duymaz'ın kardeşleri, "Burada acımızı yaşayamıyoruz. Perişan durumdayız saçma sapan haberlerle bizi zor duruma bırakıyorsunuz" dedi.CZN Burak günlerdir enkazda çalışan arama ekibiyle konuştu. Yetkililer CZN’ye "Bu apartman yana eğilmiş durumda. Bizim 7-8 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Arkadaşımızı çıkarabilmek için binaları tıraşlamamız gerekiyor. Çok büyük tehlike var. Canla başla mücadele ediyoruz inşallah arkadaşı toprak altından çıkaracağız" dedi. Taha Duymaz'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren CZN Burak, daha sonra Instagram'da yeni bir paylaşım yaptı. CZN Burak, "Arkadaşlar bana hep Taha'yı soruyorsunuz ama ben Taha'ya elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Ama ben Hataylıyım, benim de burada akrabalarım var. Benim onları da görmem gerekiyor, onların da yanına gelmem gerekiyro. Lütfen biraz anlayış arkadaşlar." dedi. CZN Burak, İstanbul'a döndüğünü şu sözlerle bildirdi: "Biz şimdi yola çıktık İstanbul'a doğru gidiyoruz. Gerçekten çok yorulduk, zor şeyler yaşadık ve şahit olduk. Burada kalsam da bir faydam olabileceğini düşünmüyorum. En yakın zamanda tekrar gelmeye çalışacağım ama yine araçlarımız Hatay'a çıkacak İstanbul'dan, arkadaşlarımız yardımcı olacak. Allah yardımcımız olsun." Ailesi hakkında çeşitli söylentiler bulunan Taha Duymaz’ın Hatay'da teyzesinin evinde deprem oldu.Taha Duymazı'nın ablası: "Bu zamana kadar sustum. Acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünden yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim; canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar. Hâlâ bekliyoruz. Geldim geleli sadece bir kere annemi görmeye gittim. Burada her çıkan cesede, onlardır diye ölü ya da diri bir umutla bakmaktan psikolojimi anlayamazsınız. Siz bu duyguyu, bu acıyı hissedemezsiniz. Bu boş konuşan, 'saklıyor' diyen, 'prim yapıyor' diyen insanlar Allah size yaşatmasın dilerim."Taha Duymaz Hatay Yayladağ ilçesine bağlı Güveççi köyünde yaşıyor ve henüz 18 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle harika yemekler yapıyor. Hayranları ünlü isimden müjde beklerken, Duymaz'ın Armağan Çağlayan ile yaptığı röportaj felaketten bir ay önce viral oldu.Taha Duymaz'ın sosyal ağlarda yorum yağmuruna tutulan sözleri şöyle: Evimiz kırık dökük bir evdi. Kışın soğuğu geçirirdi, sırılsıklam olurduk. Eski bir evdi, zaten 2 metrekarelik bir mutfağım vardı. İnsanların 'Bir bardak su bile içmem' dediği mutfağım. Ben yıkılmasını istemiyordum aslında o evin çünkü ben o evde çok mutluydum. Kim ne derse desin, mutfağımı çok seviyordum. İyi kötü anılarımız var o evde ailecek.O ev yıkılıp başka bir ev yapıldı. Sesimi duyurmama yardımcı oldular sosyal medyada ki zaten benim amacım çocukluğumdan beri aileme güzel bir hayat sunmaktı. Çok şükür bunu başardım. Tam başarmış sayılmam ama çok şükür bir yere de getirdim ailemi. Nerden nereye yani, evi yaptırdık çok şükür. Aç değiliz, açıkta değiliz. "Hayat benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim, belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım? Kimse karışsın istemiyorum. İnsanların hayatına bu kadar karışmaktan vazgeçsinler. İnsanların kendi hayatı, nasıl mutluysa öyle yaşıyor. Karışmayın! Yıl 2022, 2023'e giriyoruz. Kimse kimsenin istediği şekilde hareket etmek zorunda değil. Sosyal medyada 'Samimiyetin gitti' şeklinde yorumlar yapılıyor. Estetik yaptırmak ile samimiyetin hiçbir alakası yok. Karakter meselesi, insanın karakteri değişmesin. İsteyen istediğini yaptırsın. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor. İstanbul'da iş arıyorum. İş bulursam buraya yerleşebilirim. Sosyal medya bir gün biterse köyde teneke toplar satarım. Dağa çıkıp yine kekik toplarım. Ailem için çalışıyorum ama bazen yaranamıyorsun. Bir gün onlara 'madem öyle alın Instagram'ı siz yapın' dedim. Her şey göründüğü gibi kolay değil."