YAŞAM
16 Şubat 2023 - 17:00

Fenomen Taha Duymaz'ın ablasından olay açıklama! Apar topar ortadan kayboldu: Öldü sanılan kardeşinin hesabı...

Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan haber alınamaması üzerine arama çalışmaları devam ediyor. Duymaz'ın kız kardeşi Semiha Duymaz'ın sosyal medyadaki takipçi sayısını artırmak için Duymaz'ın ölüm haberini sakladığına dair iddialar ortaya atıldı. Haberlere göre Duymaz'ın cansız bedeni günler önce enkazdan çıkarıldı, ancak kız kardeşi AFAD yetkililerine yanlış adres vererek kardeşinin hala hayatta olduğunu iddia etti.

YAŞAM
16 Şubat 2023 - 17:00
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Fenomen Taha Duymaz'ın ablasından olay açıklama! Apar topar ortadan kayboldu: Öldü sanılan kardeşinin hesabı...
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Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan haber alınamaması üzerine arama çalışmaları devam ediyor. Duymaz'ın kız kardeşi Semiha Duymaz'ın sosyal medyadaki takipçi sayısını artırmak için Duymaz'ın ölüm haberini sakladığına dair iddialar ortaya atıldı. Haberlere göre Duymaz'ın cansız bedeni günler önce enkazdan çıkarıldı, ancak kız kardeşi AFAD yetkililerine yanlış adres vererek kardeşinin hala hayatta olduğunu iddia etti.

 



İddialar üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Semiha Duymaz, hesabının kardeşini gerçekten seven ve bu zor zamanda haberdar olmak isteyenler için açık olduğunu söyledi. Duymaz ayrıca olumsuz yorum ve suçlamalarda bulunanlara da karşı çıkarak, kendisinin ve ailesinin yaşadığı acıyı yaşamayanların varsayımlarda bulunmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti. Kardeşinin trajedisini sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için kullanmadığını söyledi.

 

taha yılmaz


Oradan konuşmak kolay...

Taha Duymaz'ın ölümüyle ilgili iddialar sosyal medyada heyecan yarattı ve pek çok kişi böyle bir trajediyi kişisel çıkarları için kullananlara karşı öfke duyduğunu ve hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Taha Duymaz'ı arama çalışmaları devam ederken, bu durum sosyal medyanın gücünü ve onu sorumlu bir şekilde kullanmanın önemini hatırlatıyor.

Semiha Duymaz'ın acısı ve ıstırabı, kardeşinin durumuyla ilgili iddialara verdiği duygusal tepkide açıkça görülüyor. Duymaz'ın, kardeşinin trajedisini kişisel çıkarları için istismar ettiği yönündeki iddialar karşısında derinden yaralandığı açık. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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