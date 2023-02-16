Fenomen Taha Duymaz'ın ablasından olay açıklama! Apar topar ortadan kayboldu: Öldü sanılan kardeşinin hesabı...

Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan haber alınamaması üzerine arama çalışmaları devam ediyor. Duymaz'ın kız kardeşi Semiha Duymaz'ın sosyal medyadaki takipçi sayısını artırmak için Duymaz'ın ölüm haberini sakladığına dair iddialar ortaya atıldı. Haberlere göre Duymaz'ın cansız bedeni günler önce enkazdan çıkarıldı, ancak kız kardeşi AFAD yetkililerine yanlış adres vererek kardeşinin hala hayatta olduğunu iddia etti.
İddialar üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Semiha Duymaz, hesabının kardeşini gerçekten seven ve bu zor zamanda haberdar olmak isteyenler için açık olduğunu söyledi. Duymaz ayrıca olumsuz yorum ve suçlamalarda bulunanlara da karşı çıkarak, kendisinin ve ailesinin yaşadığı acıyı yaşamayanların varsayımlarda bulunmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti. Kardeşinin trajedisini sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için kullanmadığını söyledi.