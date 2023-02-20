MAGAZİN
20 Şubat 2023 - 13:14

Fenomen Taha Duymaz'ın ölmeden önceki son sözleri! Günler sonra acı gerçek ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle binlerce vatandaş hayatını kaybederken sosyal medya fenomeni olan Taha Duymaz da enkaz altında kalarak cansız bedeni bulundu. 19 yaşındaki fenomen Taha Duymaz, hayatını kaybetmeden önce söyledikleri gündeme geldi.

MAGAZİN
20 Şubat 2023 - 13:14
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Fenomen Taha Duymaz'ın ölmeden önceki son sözleri! Günler sonra acı gerçek ortaya çıktı
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7.7 ve 7.6 büyüklüğü iki depremin meydana gelmesiyle beraber Kahramanmaraş ile 10 ilde yakından etkilendi. Binlerce can kaybı yaşanırken bunların arasında ise fenomen isim Taha Duymaz bulundu. Kırk binin üzerinden vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde, sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’da hayatını kaybetti.

Sosyal medya üzerinden yemek videoları çekerek ünlenen Taha Duymaz, kardeşiyle beraber enkaz altında kaldı. 19 yaşındaki gencin deprem öncesi aile ile konuştukları ortaya çıktı. Resmen Taha'nın içine doğmuş.

KARDEŞLERİNİN YANINA GİTMEK İSTEMİŞ

Taha Duymaz ölüm öncesi konuşmaları

GELECEĞİ GÖRMEDİ



Fenomen isim Duymaz, birkaç yıl önce çektiği videolar da söyledikleri tekrardan gündeme geldi. Ben geleceği görmüyorum ifadelerini kullanan Duymaz, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim sözlerini kullandı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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